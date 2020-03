Coronavirus en EU dejaría entre 100 mil y 200 mil muertos, advierte experto

WASHINGTON.- El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, no descartó este domingo que, según las proyecciones, el número de muertos por Covid-19 en el país alcance los 100 mil o incluso más, y que los contagios puedan llegar a millones.



"Mirando lo que estamos viendo ahora, saben, diría que entre 100 mil y 200 mil (muertos), pero no quiero sujetarme a eso", dijo Fauci, miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca frente al coronavirus y el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, en una entrevista a la cadena de televisión CNN.



Y matizó: "Cuando los modelos entran en juego, ofrecen el peor escenario y el mejor. Generalmente, la realidad se queda en algún punto intermedio. Nunca he visto un modelo de enfermedades con el que haya tratado donde el peor escenario se haya dado. (Este) Siempre se pasa por encima".



Por otro lado, Fauci también habló de la decisión de finalmente no imponer una cuarentena a los estados de Nueva York, Nueva Jersey y partes de Connecticut, pese a que Trump dijo el sábado que lo estaba sopesando.



Explicó que eventualmente se optó por emitir un aviso de viaje que recomienda a los residentes de esos tres estados abstenerse de llevar a cabo viajes dentro del país que no sean esenciales durante los próximos 14 días, de los que están excluidos empleados de "industrias cruciales de infraestructuras"



Fauci detalló que se tomó esta segunda opción tras "discusiones intensas", en las que participó Trump: "Tras discusiones con el presidente, dejamos claro y él estaba de acuerdo que sería mucho mejor hacer lo que se llama 'un aviso fuerte", detalló Fauci.



El motivo de esa decisión, siguió, fue evitar aplicar medidas que podría crear una mayor dificultad "tanto moral como de otro tipo", cuando un aviso puede cumplir la misma función.



Los muertos por coronavirus superan ya los 2 mil en EU, que ha registrado hasta el momento 2 mil 201 fallecimientos, de los que más de una cuarta parte se han producido en el estado de Nueva York, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins.



Pese a ese aumento de los decesos, el país está aún detrás de los números de Italia, con 10 mil 023 muertos; España, con 6 mil 606; China, con 3 mil 182; Irán, con 2 mil 640; y Francia, con 2 mil 314, de acuerdo a las cifras de esa fuente.



El viernes, Estados Unidos, que lidera el número de contagios en el mundo, superó la barrera de los 100 mil casos de Covid-19, y va ya por los 125 mil 433; seguido de Italia, con 97 mil 689; y China, con 82 mil 122.