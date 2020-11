Coronavirus: EU pasa por primera vez los 100 mil casos en un día, según WP

WASHINGTON, D.C.- Estados Unidos marcó un nuevo récord al reportar más de 100 mil nuevos casos de Covid-19 por primera vez en el día en que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, según datos del “Washington Post”.

El medio señala que en las últimas 24 horas se han registrado más de 104 mil casos del nuevo coronavirus en todo el país, además de que en al menos 17 estados se informó de un récord de hospitalizados por el virus.

"A primeras horas de la noche del miércoles, Estados Unidos había registrado más de 104 mil nuevas infecciones... Al menos 17 estados, incluidos Kansas, Tennessee, Virginia, Oklahoma, Montana, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Ohio, Nebraska, Minnesota, Indiana y Virginia Occidental, informaron un número récord de pacientes hospitalizados actuales con Covid-19", según los datos del The Post.

Según el Post, Estados Unidos reporta 9 millones 445 mil casos de Covid-19 y más de 232 mil 500 muertes por el virus desde que se reportó el primer fallecimiento en febrero pasado.

“El director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins, instó a los estadounidenses a hacer lo correcto y usar la mascarilla en público para protegerse y detener la propagación del virus mientras se acerca el invierno y la temporada de gripe”, señaló el medio.

Agregó que en las urnas se vio a las personas con cubrebocas y guantes.

En julio pasado, el principal integrante del grupo de trabajo sobre del Covid-19 de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió al Congreso de Estados Unidos que el país podría llegar a los 100 mil casos si no se toman las medidas necesarias.

“Vamos en la dirección equivocada”, dijo en ese momento Fauci ante un panel del Senado, en el que el experto en enfermedades infecciosas y asesor del presidente, Donald Trump, exhortó a los estadounidenses a usar tapaboca y evitar las multitudes tras el surgimiento de nuevos brotes.

“Claramente, no tenemos el control total en este momento. No me sorprendería si sube a 100 mil casos diarios si esto no cambia”, agregó.

Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene 9 millones 477 mil 239 casos de Covid-19 confirmados y 223 mil 650 muertes por el virus.

Debido a la pandemia del Covid-19, la participación anticipada en las elecciones alcanzó un récord al superar los 100 millones de electores, de los que 35.9 millones corresponden a sufragios emitidos en persona en las pasadas jornadas y otros 64.8 millones a votos por correo, según la organización U.S. Elections Project de la Universidad de Florida.

El tema del coronavirus se trató en los dos únicos debates que tuvieron Joe Biden y Donald Trump previo a las elecciones.

Además, el presidente Trump ha minimizado el virus desde que apareció en su país en enero pasado. Incluso él se vio afectado con Covid-19 el pasado 1 de octubre.