Controlan incendio en central nuclear en Países Bajos; no hay riesgo de radiación

PAÍSES BAJOS.-El jueves se produjo un incendio en una central nuclear fuera de servicio en el centro de los Países Bajos.

Un portavoz de los servicios de emergencia dijo que el incendio fue rápidamente controlado y que no había peligro de radiación radiactiva.

"No hay radiactividad involucrada", declaró Iwan Jacobs, portavoz de la Región de Seguridad de South Gelderland, a The Associated Press en una entrevista telefónica.

La Autoridad de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del gobierno señaló en su sitio web que el incendio estaba en el techo del edificio de ventilación de la antigua planta de energía. "La seguridad nuclear no está en riesgo", dijo la autoridad.

De brandweer is met veel menskracht aanwezig in #Dodewaard bij de brand op het dak van de voormalige kerncentrale. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verzoekt mensen in de buurt de hulpdiensten ruimte te geven. pic.twitter.com/KXEmrnqpkE — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020

La planta de energía en la ciudad de Dodewaard, a 100 kilómetros (62 millas) al sureste de Amsterdam, fue clausurada en 1997 y partes del complejo ya han sido demolidas.

El material nuclear fue retirado del sitio después de su desmantelamiento y ha sido sellado desde 2005, según documentos del gobierno.

La causa del incendio no se supo de inmediato.

Jacobs dijo que había botes de gas en el techo y advirtió al público que se mantuviera alejado.