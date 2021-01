¡Contrastes! Comparan Año Nuevo en Wuhan con el de Times Square

NUEVA YORK, Manhattan.- Sin duda este año 2020 que termina estuvo marcado por la pandemia de coronavirus Covid-19 que efectó en todo ámbito, ya sea social, económico, cultural y entre muchos otros. Por esta razón los festejos por la llegada del 2021 debieron contar con restricciones y hacerse con mensura.

Tal fue el caso del Times Square, icónico escenario en el que de manera pintoresca Nueva York recibe el Año Nuevo, que lució apenas con presencia de los artistas que se presentaron, pero sin público.

"El año que viene nos reuniremos y llenaremos Times Square. Pero este año ni siquiera intenten venir", dijo el jefe del Departamento de la Policía de Nueva York, Terence Monahan, quien señaló que los ciudadanos no podrán ver cómo la bola desciende los 24 metros que mide el mástil que la sustenta, una ceremonia que se remonta a 1904.

Sin embargo, las celebraciones comenzarán a las 18.00 hora local del jueves (23.00 GMT) e incluirán una actuación de Gloria Gaynor que despedirá el 2020 con su muy apropiado himno "I Will Survive" (Sobreviviré).

Este encuentro, incluido por USA Today y MSN en la lista de los 10 mejores lugares del mundo para recibir el Año Nuevo, congregaba a unas 100 mil personas para ver en directo la ascensión de una gran naranja por una de las fachadas del hotel Intercontinental y disfrutar de los fuegos artificiales y la música mirando a la Bahía Vizcaína.

Wuhan celebra sin mirar atrás

En cambio la bienvenida al 2021 en Wuhan, la ciudad china identificada como el origen de la pandemia por Covid-19, fue completamente diferente, pues se apreciaron multitudes, aunque vistiendo en su mayoría cubrebocas.

Un año después de que China comunicase a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la detección de una rara neumonía en la ciudad de Wuhan, la ciudad del centro del gigante asiático hace casi vida normal y sus residentes se preparan para dejar atrás su año más duro.

En las últimas horas del año, una pareja se hace fotos de boda frente al río Yantsé mientras decenas de personas toman el ferry al salir del trabajo y, por la noche, una sala de conciertos está abarrotada de jóvenes.

En el barrio de Luxiang, donde se ubican varias facultades como la de Ciencia y Tecnología, unas 300 personas llenan la sala Vox para escuchar a un grupo local, Happy Wheel, que mezcla rock y música electrónica para disfrute de los espectadores, la mayoría de ellos adolescentes y estudiantes universitarios.

Algunos llevan mascarilla, otros deciden no ponérsela: "No hay casos ya en Wuhan, no hace falta. Pero mucha gente la lleva por precaución, porque si algo nos ha enseñado el virus es que no te puedes confiar. En Wuhan no queremos volver a meter la pata", dice Xue, uno de los jóvenes que asisten al concierto.

Xue explica que un reciente estudio del Centro de Control de Enfermedades (CDC) del país asiático, según el cual el 4,4 % de los wuhaneses presentan anticuerpos del coronavirus, refleja que, "teniendo en cuenta que Wuhan tiene 11 millones de habitantes, supondría que medio millón se infectó".