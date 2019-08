Consideran ataque en El Paso el más letal contra latinos

WASHINGTON, EU.-La comunidad hispana pidió este lunes al presidente Donald Trump cesar su discurso antiinmigrante tras el tiroteo en la ciudad fronteriza de El Paso (Texas), que dejó 22 muertos, ocho de ellos mexicanos, y que analistas consideran uno de los ataques "más letales" contra latinos del último siglo en EU.



Pese a la condena por parte de Trump al supremacismo blanco, los líderes latinos señalaron que un "manifiesto" publicado en internet por Patrick Crusius, el sospechoso del tiroteo del sábado en un centro comercial de El Paso, en el que alertaba de una "invasión hispana en Texas", se asemeja al discurso del jefe de Estado.

Nuestra comunidad fue directamente atacada por esta persona que para nosotros fue influenciada por los comentarios xenofóbicos del presidente Trump", dijo a Efe Sindy Benavides, directora de operaciones de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, en inglés), quien se declaró "muy triste" con la situación.

El presidente de Lulac, Domingo García, consideró "absurdo" que Trump "diga que estas tragedias son el resultado de internet, videos y vagas fuerzas malvadas" e indicó que, en algún momento, "debe mirarse al espejo y reconocer su vergonzoso comportamiento".

Para el director de servicios de la organización latina y proinmigrante CASA, George Escobar, "no hay duda de que se puede trazar una línea directa desde la retórica odiosa y antiinmigrante que emana de la Administración Trump hacia este violento acto de terrorismo xenófobo".



La directora de la coalición Families Belong Together, Sandra Cordero, consideró que no se puede olvidar la retórica "llena de odio" del mandatario.

"Varias veces el presidente Trump ha mentido sobre inmigrantes invadiendo, ha continuado separando a familias que buscan seguridad en nuestro país y regularmente se refiere a personas como animales para quitarle la humanidad a aquellos que no son blancos", se quejó.Para el estratega demócrata Federico A. de Jesús, Trump "debería aceptar su rol en exacerbar el clima de odio e intolerancia que impera en el país y proponer soluciones concretas para evitar que las armas de fuego caigan en las manos incorrectas".De Jesús, quien fue portavoz hispano del exmandatario Barack Obama, aseveró que "enfocarse en juegos de video y otras superficialidades no es otra cosa que esquivar la responsabilidad que tanto el presidente como el Congreso tienen de reglamentar la posesión y uso de armamentos de guerra por ciudadanos civiles".

Mientras que el director de estudios de inmigración en el Centro de Libertad y Prosperidad Global del Instituto Cato, Alex Nowrasteh, aseguró a Efe que el del El Paso "es probablemente el crimen más letal contra los hispanos en último siglo".Pero aunque admitió que ha habido un aumento "en el terrorismo de derechas y supremacistas blancos en Estados Unidos en los últimos años", subrayó que "ataques como estos son extremadamente poco comunes".Según Nowrasteh, "3 mil 518 personas han sido asesinadas por terroristas en suelo estadounidense desde 1975 hasta finales de 2017, mientras que hubo alrededor de 800 mil homicidios en total durante ese tiempo".En tanto, María Fernanda Pérez, directora asociada del Centro Adrienne Arsht para América Latina del instituto de estudios Atlantic Council, consideró que "no cabe la menor duda de que hubo motivos de odio y xenofobia detrás de la masacre en El Paso"."Casi la mitad de los fallecidos son mexicanos, y no es casualidad. Mientras el Departamento de Estado advierte a sus ciudadanos sobre la violencia y peligro de ciertas ciudades en México, la realidad es que más y más mexicanos son el blanco de violencia en EU", sostuvo la experta.

Pérez opinó que el Gobierno "debe tomar una fuerte postura contra todo tipo de crímenes de terrorismo doméstico, y aún más, contra crímenes con trasfondos de odio", y recalcó que "las palabras y acciones del presidente Trump no pueden seguir incentivando violencia contra los grupos migrantes".El ataque en El Paso ha sacudido al país y agitado del debate político sobre el racismo, la xenofobia y la tenencia de armas, a lo que se sumó otro tiroteo el domingo en Dayton (Ohio) en el que hubo otros 9 muertos además del atacante.