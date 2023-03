Conoce las impresionantes imágenes ganadoras del premio fotógrafo submarino del año 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- Conoce las impresionantes imágenes submarinas que fueron premiadas este 2023 en diferentes categorías.

De acuerdo con el portal Underwater Photographer of the Year, este año se tuvo un número récord de solicitudes y fotografías.

"Si bien la fotografía submarina es una disciplina muy específica, existe una gran diversidad dentro de ella. Nuestros fotógrafos ganadores provienen de todo el mundo, al igual que sus imágenes", detalla la publicación.

Las tomas provienen del Ártico a la Antártida y muchos lugares del océano en el medio. Hay ganadores de la piscina local, muchas fotos de agua dulce, incluido el lago Baikal, el lago más grande del mundo, y nuestro ganador general fue tomado en el río más grande del mundo, el Amazonas. Disfrute de cada foto", detalla.

Estas son las impresionantes imágenes que fueron premiadas:

Ganador del premio UPY - Fotógrafo submarino del año 2023

Boto encantado'

Kat Zhou

Ubicación : Amazonas, Brasil; Cámara : NikonD850; Lente : Nikon 8-15 mm ojo de pez con teleconversor Kenko 1.4x; ISO : 400; Apertura : f/13; Obturador : 1/160; Iluminación : 2 x Inon Z330; Carcasa : Nauticam NA D850

Contexto explicado por el fotografo:

Existe una leyenda entre los lugareños del Amazonas que los delfines de río, o “botos”, pueden transformarse en hombres guapos conocidos como “boto encantado” por la noche para seducir a las mujeres. Aunque no fui testigo de esta elusiva transformación del boto, al anochecer me encantaron estos hermosos mamíferos de una manera diferente. Después de ver cómo los botos a veces sacaban sus picos del agua, supe que quería una toma dividida al atardecer. Aunque el agua estaba tan oscura que estaba disparando a ciegas, ¡este delfín me dio una pose y una sonrisa perfectas!

A medida que las comunidades indígenas se asentaron junto a los ríos del Amazonas, los delfines de río comenzaron a vivir más cerca de las poblaciones humanas, incluso haciendo uso de los restos de comida. Los frecuentes avistamientos de delfines llevaron a cuentos como boto encantado, pero hay un lado más oscuro de la leyenda, ya que a menudo se usaba para excusar embarazos después de que las mujeres fueran agredidas u obligadas a prostituirse.

Si bien los botos son generalmente venerados como criaturas míticas, muchos esposos despreciados han matado delfines debido a estas historias. Además, muchos delfines de río también han sido asesinados para usarlos como cebo para peces. Aunque ha habido prohibiciones sobre esta práctica, no ha sido erradicada. Con esto, junto con impactos aún mayores como el envenenamiento por mercurio debido a la industria minera de oro y grandes proyectos de desarrollo que han alterado los ecosistemas fluviales, temo que algún día los botos realmente se conviertan en criaturas míticas.

Esta es una imagen perfectamente cronometrada y compuesta de un sujeto distinto pero rara vez bien fotografiado, por lo que se destacó entre la multitud desde el principio. Como un chef reduciendo su salsa, esta poderosa imagen mejoró con cada visualización y eliminó las imágenes de calidad increíblemente alta que atrae este Concurso. Un placer para la vista. - Peter Rowlands”, comentó uno de los jueces.

Ganador del premio UPY - Fotógrafo submarino británico del año 2023

'El enjambre'

Ollie Clarke

Ubicación : Arrecife de Ningaloo, Australia; Cámara : Sony A7Riii; Lente : Sony 28-60 con Nauticam WACP-1; ISO : 400; Apertura : f/8; Obturador : 1/250; Iluminación : Luz natural; Carcasa : Nauticam NA-A7Riii

Contexto explicado por el fotografo:

Los tiburones ballena del Ningaloo suelen ir acompañados de bolas de cebo como esta, donde los pequeños peces utilizan al tiburón como refugio flotante. Sin embargo, este era enorme, mucho más denso y con muchos más peces de lo habitual, así que estaba muy emocionado de fotografiarlo.

El tiburón casi parecía como si se estuviera hartando de los peces pequeños y estaba tratando de sacudirse el enjambre. Haría inmersiones pronunciadas y luego ascendería de nuevo agitando su cola, pero los peces se arremolinarían aún más densamente alrededor del pobre tiburón, ¡que apenas habría podido ver a través de la bola de cebo! Tenía la esperanza de pasar un poco de tiempo fotografiando a este tiburón, pero después de algunos altibajos, desapareció en las profundidades del Océano Índico, un encuentro que nunca olvidaré.

Para mí esto es depredador y presa. Los tiburones ballena a veces se etiquetan erróneamente como comedores de plancton, pero también son depredadores activos de bancos de peces pequeños. La deslumbrante imagen de Ollie está perfectamente sincronizada cuando el tiburón salta, pasando de ser un escolta benigno a ser un cazador, con la boca tragando a su presa”, explicó un juez.

Ganadores del premio UPY - Fotógrafo submarino británico más prometedor del año 2023

'Los mares salvajes de una isla'

Theo Vickers

Ubicación : Zona de Conservación Marina de Needles, Isla de Wight, Reino Unido; Cámara : Sony A6400; Lente : Sony 16-50 mm; ISO : 500; Apertura : f/10; Obturador : 1/160; Iluminación : Iluminación Natural; Vivienda : Fantasea FA6400



La luz del sol golpea a través de una jungla marina de algas Himanthalia en los arrecifes de tiza de la Zona de Conservación Marina de Needles. Los tentáculos de punta púrpura de las anémonas de serpiente (Anemonia viridis) que se elevan desde el suelo del bosque.

Impresionantes formaciones rocosas, las Agujas en la Isla de Wight atraen a cerca de 500 000 visitantes al año. Sin embargo, como muchos de los hábitats marinos de Gran Bretaña, la belleza y la biodiversidad de los arrecifes de tiza de la isla que se encuentran debajo, desde nudibranquios y rayas hasta sepias y cucos, son en gran parte desconocidas para la mayoría.

Explorando los arrecifes menos profundos en una tarde de verano, mi misión era capturar una imagen de gran angular que documentara este impresionante hábitat local, combinando los imponentes bosques de arriba y las anémonas que gobiernan el lecho marino calcáreo debajo. Después de varios intentos fallidos, me topé con este barranco lleno de serpientes,

¡Qué imagen tan impresionante! Esta atmósfera mágica y mística es simplemente explosiva. ¡Un muy buen ejemplo de lo que puedes lograr incluso con una cámara pequeña y un buen ojo artístico! El primer plano borroso incluso te da la impresión de que estás en un mundo pequeño, diminuto, mirando hacia la hierba. ¡Muy bien hecho! El único pequeño inconveniente es el resplandor solar, que es un poco demasiado brillante. :-)”, dijo el juez Tobías Friedrich.

Ganadores del premio UPY - Fotógrafo de conservación marina del año 2022 de ‘Save Our Seas Foundation’

'Hopeless'

Alvaro Herrero (Mekan)

Ubicación : Baja California, México; Cámara : Nikon D500; Lente : Sigma 10-20 mm f4-5.6; ISO : 200; Apertura : 6,3; Obturador : 1/320; Iluminación : Luz Natural; Vivienda : Isotta D500.

Contexto explicado por el fotógrafo

Una ballena jorobada tiene una muerte lenta, dolorosa y agonizante después de que su cola se enrede en cuerdas y boyas, volviéndola completamente inútil. Un reflejo de lo que no solo están sufriendo nuestros océanos, sino también nuestro planeta, producto del egoísmo y falta de responsabilidad del hombre.

Tomar esta fotografía fue, para mí, el momento más triste que he vivido en el océano. Especialmente porque he pasado mucho tiempo con ballenas jorobadas bajo el agua, experimentando contacto visual, interacciones y viendo con mis propios ojos cómo son seres sensibles e inteligentes.

Pero estoy "feliz" de poder capturar ese momento y mostrarle al mundo lo que está pasando, lo que estamos haciendo. Realmente espero que esta imagen nos haga conscientes, nos abra los ojos y nos impulse a hacer cambios reales.

Qué imagen más impactante y qué mensaje transmite. No puedo imaginar la tristeza cuando se descubrió esta pobre ballena, pero también fue una buena decisión tomar algunas imágenes para enviar un mensaje de conciencia al público. Para mí estuvo claro desde el principio que esta imagen es la ganadora de la categoría. Bien hecho." dijo el juez Tobías Federico.