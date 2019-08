Connor había sido suspendido de escuela por enlistar a niñas que quería violar

DAYTON, Ohio (AP) - Los compañeros de escuela secundaria del hombre armado que mató a nueve personas la madrugada del domingo en Dayton, Ohio, dicen que fue suspendido por compilar una "lista de aciertos" de los que quería matar y una "lista de violaciones" de niñas que él quería agredir sexualmente.



Las cuentas de dos ex compañeros de clase surgieron luego de que la policía dijera que no había nada en el fondo de Connor Betts, de 24 años, que le hubiera impedido comprar el rifle calibre .223 con cargador de municiones extendidas que solía abrir fuego afuera de un abarrotado bar. La policía patrullando en el distrito de entretenimiento le disparó fatalmente menos de un minuto después.



Ambos ex compañeros de clase le dijeron a The Associated Press que Betts fue suspendido durante su tercer año en la escuela secundaria suburbana de Bellbrook después de que se encontró una lista de resultados garabateada en el baño de la escuela. Eso siguió a una suspensión anterior después de que Betts llegó a la escuela con una lista de estudiantes a las que quería agredir sexualmente, según los dos compañeros de clase, un hombre y una mujer que ahora tienen 24 años y hablaron bajo condición de anonimato.



Había una lista de asesinatos y una lista de violaciones, y mi nombre estaba en la lista de violaciones", dijo la compañera de clase.



Una ex animadora, la mujer dijo que realmente no conocía a Betts y se sorprendió cuando un oficial de policía llamó a su teléfono celular durante su primer año para decirle que su nombre estaba incluido en una lista de posibles objetivos.



"El oficial dijo que no estaría en la escuela por un tiempo", dijo. “Pero después de un tiempo, regresó caminando por los pasillos. No nos dieron ninguna advertencia de que estaba regresando a la escuela".



Los funcionarios de las Escuelas Bellbrook-Sugarcreek declinaron hacer comentarios sobre esas cuentas, solo confirmando que Betts asistió a las escuelas del distrito.



El descubrimiento de la lista de éxitos a principios de 2012 provocó una investigación policial, y aproximadamente un tercio de los estudiantes de Bellbrook saltaron de la escuela por miedo, según un artículo del Dayton Daily News.



No está claro qué pasó con esa investigación. El jefe Michael Brown en Sugarcreek Township, que tiene jurisdicción sobre la escuela Bellbrook, no respondió las llamadas el domingo sobre si su agencia investigó la lista de resultados.



Aunque Betts, que tenía 17 años en ese momento, no fue nombrado públicamente por las autoridades en ese momento como el autor de la lista, los antiguos compañeros de clase dijeron que era de conocimiento común dentro de la escuela que él era el suspendido por el incidente.



Drew Gainey fue uno de los que acudió a las redes sociales el domingo para decir que se levantaron banderas rojas sobre el comportamiento de Betts hace años.



“Hubo un incidente en la escuela secundaria con este tirador que debería haberle impedido poner sus manos en un arma. Esta fue una tragedia que fue 100% evitable ", escribió en una publicación de Twitter el domingo.



Gainey no respondió a los mensajes de AP en busca de más comentarios, pero el nombre en su cuenta coincide con el de un ex alumno de Bellbrook que estaba en el equipo de atletismo con Betts.



El ex director de Bellbrook, Chris Baker, dijo que "no disputaría esa información" cuando el Daily News le preguntó el domingo sobre la suspensión de la lista de éxitos. Declinó hacer más comentarios al periódico y la AP no pudo comunicarse con él.



Betts no tenía antecedentes penales aparentes como adulto, aunque si hubiera sido acusado de menor de edad, normalmente estaría sellado bajo la ley estatal.



"No hay nada en el registro de este individuo que le haya impedido obtener estas armas", dijo el domingo el jefe de policía de Dayton, Richard Biehl.



No todos los que fueron a la escuela con Betts tenían cosas malas que decir. Brad Howard dijo a periodistas en Bellbrook el domingo que era amigo de Betts desde preescolar hasta su graduación de secundaria.



“Connor Betts que sabía que era un buen niño. Connor Betts con quien hablé, siempre me llevaba bien”, dijo Howard.

Mike Kern, un cliente de la estación de servicio donde trabajaba Betts en Bellbrook, dijo que no había visto a Betts en aproximadamente un año.



"Era el niño más amable que puedas imaginar", siempre amable, dijo Kern. "Nunca lo escuché hablar sobre violencia, decir una palabra racista, ni nada de eso".



Dijo que a veces jugaban trivia en un bar cerca de la estación de servicio, y Betts a menudo sabía las respuestas a las preguntas sobre los eventos actuales y la cultura pop.



"Era muy inteligente", dijo Kern. "Sabía todas las respuestas".