Connor Crowe, de 16 años, es condenado a 80 años de prisión por matar a su madre y su hermana dentro de su casa en Virginia

ESTADOS UNIDOS.- Un adolescente de Virginia Occidental fue sentenciado a 80 años de prisión por matar a tiros a su madre y hermana a sangre fría cuando tenía sólo 13 años.

Connor Crowe, de 16 años, quien se declaró culpable en noviembre de cargos de asesinato en segundo grado después de renunciar a su derecho a ser juzgado en un tribunal juvenil, recibió el martes la orden de cumplir dos sentencias consecutivas de 40 años, informa el medio NY Post.

Quiero recordarle que su hermana tenía 15 años cuando la asesinó", dijo el juez de circuito del condado de Hancock, Jason Cuomo, a Crowe. "Ella era más joven que tú en este momento, y no le diste ninguna consideración, ninguna mitigación para algo menos que una sentencia de muerte. Tu hermana se habría graduado de la escuela secundaria, creo que hace una o dos semanas", continuó el juez. "Ella nunca tendrá la oportunidad de ir a la universidad. Nunca podrá casarse o tener hijos. Le quitaste eso. No le diste la oportunidad de hacer algo por sí misma, pero me estás pidiendo que lo haga por ti".