Conmueven videos de italianos en cuarentena cantando desde sus balcones

#13Mar Napoles en cuarentena luchando contra el coronavirus #Covid_19 CANTANDO:



"La gente come noi non molla mai"



"LA GENTE COMO NOSOTROS NO SE RINDE NUNCA"



SI hay esperanza! La humanidad puede ser magnifica, fuerte, bella, noble y resiliente!pic.twitter.com/WmSYQ6jrqf