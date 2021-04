Congresista republicano culpa a México de no controlar a los cárteles de la frontera sur de EU

ESTADOS UNIDOS. - Los cárteles mexicanos del narcotráfico son los que tienen el verdadero control de la frontera y sus tentáculos llegan a Estados Unidos, aseguró el congresista republicano Charles Eugene Chip Roy, quien aseguró que el gobierno de México no ha podido hacer nada al respecto.

En declaraciones al portal "Breitbart News", Chip Roy señaló durante una visita a McAllen, Texas, que en esa zona domina una facción -la de Reynosa- del Cártel del Golfo, y que son quienes "están ganando mucho dinero" con el tráfico de personas.

Laredo, añadió, es territorio del Cártel del Noreste (CDN), una facción de Los Zetas. De tal suerte, añadió, que son los cárteles los que tienen "el control operativo" de la frontera en esos lugares.

El gobierno mexicano, advirtió, "no pueden ejecutar… no pueden hacer que sus fuerzas signifiquen algo en esa zona. Los cárteles tienen el control allí". Ese, dijo, es "el problema fundamental" y es algo "que los estadounidenses no comprendemos. Los tentáculos de los cárteles llegan a Estados Unidos".

El congresista por Texas, quien en 2019 pidió designar a los narcotraficantes como organizaciones terroristas, detalló que el incremento de cruces migratorios está "distrayendo" a la Patrulla Fronteriza, que ha sido trasladada al Valle del Río Grande para enfrentar el flujo de personas.