Conflicto Israel-Gaza: ¿Es una oportunidad para Putin mientras el mundo está distraído?

RUSIA.-El tiempo es un aliado de Rusia en el conflicto ucraniano. Rusia necesita reducir su tasa de bajas en el campo de batalla y mantenerse militarmente activa en Ucrania el mayor tiempo posible, dice Robert Dover, profesor de Inteligencia y Seguridad Nacional en la Universidad de Hull.

Una gran ayuda para Vladimir Putin sería la interrupción en el suministro de armas a Kiev y un menor compromiso de los gobiernos europeos y estadounidenses para apoyar la guerra o proporcionar equipo militar. Una crisis rival que distraiga a los aliados de Ucrania, en forma de guerra en el Medio Oriente, podría proporcionar precisamente eso.

La incursión violenta de Hamas en Israel desde Gaza el sábado 7 de octubre ya ha distraído a Estados Unidos diplomáticamente.

El conflicto también podría desviar equipo militar hacia el Medio Oriente en lugar de hacia Ucrania. La magnitud de la desviación de armas dependerá de si Israel elige intentar reocupar Gaza o no.

Una guerra también podría servir para debilitar aún más la voluntad de los aliados de Ucrania para mantener su gasto en Ucrania. Esto podría ocurrir porque las implicaciones de un conflicto más amplio en el Medio Oriente o un ataque oportunista de China a Taiwán podrían superar las consecuencias de las hostilidades continuas en Ucrania.

Amistades en competencia de Rusia

El panorama diplomático para Rusia en el conflicto entre Israel y Hamas no es claro. Rusia ha sido históricamente amigable con Israel. Israel ha reflejado esto al reducir cualquier crítica que ha hecho a la invasión ucraniana.

Rusia se ha vuelto recientemente más amigable con Irán a medida que ha buscado comprar equipo militar. Pero es probable que Irán sea la fuente del equipo militar utilizado por Hamas para superar el sistema de defensa aérea Iron Dome de Israel y para invadir el país, incluido el equipo de interferencia electrónico utilizado para desactivar los sensores fronterizos y los centinelas remotos.

Foto de archivo de humo sobre edificios de departamentos tras un ataque ruso con drones en Leópolis Sep 19, 2023. REUTERS/Stringer/

Irán también es probablemente la fuente de las técnicas de contrainteligencia que han permitido a Hamas evitar la atención de los competentes servicios de inteligencia israelíes. Rusia ha estado activa en la venta de técnicas de inteligencia en todo el mundo, por lo que es probable que la contrainteligencia iraní esté informada por prácticas rusas.

Rusia ha operado durante mucho tiempo una diplomacia de múltiples niveles, logrando mantener relaciones positivas con naciones en competencia e incluso en guerra en el Medio Oriente, y continuará haciéndolo. Es poco probable que encuentre desventajas aquí.

¿Planes revelados de Putin?

Putin tiene una sólida historia de esconderse a plena vista. Nos dice lo que pretende hacer, y asumimos que es fanfarronería retórica. Pero en realidad, Putin nos está diciendo sus planes y viendo cuántos de ellos puede completar.

Lo que la mayoría de los medios de comunicación del mundo pasó por alto fue la conferencia anual de seguridad rusa (el Club de Discusión Internacional Valdai, conocido simplemente como el Valdai), en la que Putin habló el 5 de octubre. Allí describió su ambición de crear un nuevo orden mundial basado en un "enfoque basado en la civilización". Esto reconocería las diferencias locales y las comunidades de interés común.

En esto, Putin estaba eco suave de un enfoque indio de la sociedad que enfatiza el medio ambiente, es decir, el entorno físico, las personas dentro de él y la comunidad como una estructura de apoyo. También es un eco del ethos del kibutz israelí, que enfatiza la igualdad, la identidad común, la lealtad a la comunidad y los esfuerzos compartidos.

Esto es un rechazo explícito del individualismo occidental y un gesto a aquellos en el mundo en desarrollo de que Rusia es un espíritu afín.

En el discurso, Putin reformuló los últimos 20 años como un esfuerzo de Rusia por involucrarse positivamente en la resolución de desafíos globales, pero que este compromiso se había visto como obediencia a los deseos y normas occidentales. Putin argumentó además que el mundo requería múltiples fuentes de poder y formas de ver el mundo, en lugar de seguir todos los patrones occidentales de explotación económica y dominación ideológica.

Citó a China e India como posibles fuentes alternativas de poder y perspectivas del mundo. En el enfoque basado en la civilización de Putin, su invasión de Ucrania no es un intento de capturar territorio, sino de repeler el control euroatlántico de la OTAN y la UE. La liberación del colonialismo es el corazón del discurso de Valdai de Putin, un mensaje que los ucranianos comunes disputarían.

Foto de archivo de una cumbre entre el Presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un en el Cosmódromo de Vostochny, en la región rusa de Amur Sept 13, 2023 North Korea's Korean Central News Agency, KCNA via REUTERS/

En referencia al Medio Oriente, Putin señaló que las potencias de la OTAN se relacionan selectivamente con las naciones árabes. La protección se brinda a quienes son obedientes, pero no debido a sus valores o tradiciones.

Es aquí donde podemos inferir que Putin apoya las reclamaciones tanto de Israel como de Palestina, y que son los occidentales quienes proporcionan una garantía de seguridad predominante a un lado sobre el otro, lo que genera las condiciones para un conflicto continuo entre Israel y Palestina.

Cómo se beneficia Rusia

Rusia se beneficia pero no es probablemente la autora del conflicto y la agitación en Israel y Gaza. Putin no necesita haber causado el aumento de la tensión, pero no se decepcionará al ver que se intensifica en las próximas semanas y meses.

Rusia también se beneficia debido a la distracción que plantea en el corazón de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos y a un orden mundial que ya está en alerta máxima debido a Ucrania, China y Taiwán, y Serbia y Kosovo.

Para la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el tiempo sigue estando de su lado, a pesar de todas sus pérdidas militares. Un cambio en el presidente de Estados Unidos, un Congreso estadounidense activista que continúa mostrando inquietud sobre la financiación adicional a Ucrania y la necesidad de apoyar a Israel en el Medio Oriente jugarán un papel decisivo en cómo terminará el conflicto ucraniano.

Si la guerra en Ucrania sigue en marcha en 2025, será Rusia la que tenga la ventaja.

Artículo original publicado en The Conversation