Confirman contagios de Covid-19 en la Antártida; base militar chilena registra 58 casos

ANTÁRTIDA.- Autoridades confirmaron este martes casos positivos de Covid-19 en la Antártida, al menos 58 personas, militares y civiles se contagiaron en dos bases de Chile en la Antártida, una del Ejército y otra de la Fuerza Aérea, y a bordo del buque de la armada 'Sargento Aldea', informaron

Al respecto, el secretario regional ministerial de Salud de la región del Biobío, Héctor Muñoz, confirmó que, según le indicó la Armada, “hay 21 casos positivos... y 76 contactos estrechos” a bordo del buque multipropósito 'Sargento Aldea', donde este martes se realizaban otros 124 exámenes para detectar posibles nuevos casos; la semana pasada la institución informó de tres de los 21 infectados.

A su vez, el buque llevó personal y equipos a la base antártica del Ejército “Bernardo O´Higgins Riquelme”, entre finales de noviembre y la primera semana de diciembre.

Por su parte, la Armada señaló en un comunicado de pasado 18 de diciembre que, durante la jornada del 14 de diciembre dos efectivos del Ejército de Chile desembarcados en Punta Arenas fueron notificados de ser casos positivos de COVID-19, después de examinarse en la ciudad.

Aseguró la institución que antes de zarpar a la Antártida, toda la tripulación dio negativo al examen que detecta el nuevo coronavirus, y los 208 miembros de la tripulación están en cuarentena desde hace casi una semana en su puerto base de Talcahuano.

Además, el Ejército informó que 36 contagiados en su base, 26 militares y 10 civiles que realizaban tareas de mantenimiento programadas, están cumpliendo con la cuarentena en Punta Arenas. Evacuó a toda su dotación y la reemplazo por la que debía empezar sus tareas en 2021, que previamente cumplió una cuarentena.

El virus llegó también a Villa Las Estrellas, donde reside el personal civil de la base de la Fuerza Aérea 'Teniente Rodolfo Marsh Martin', que también fue visitado por el buque 'Sargento Aldea'.

Por ello, el secretario regional de Salud subrogante Magallanes, Eduardo Castillo, confirmó de un contagiado en Villa Las Estrellas, quien junto a ocho contactos estrechos eran trasladados a la ciudad en el transcurso de la jornada.

La Presidencia de Argentina informó a través de un representante de prensa a The Associated Press que la base argentina en la Antártida no tiene ningún contagiado de Covid-19.

Mientras tanto, la base de la FACH posee una pista de aterrizaje de unos mil 300 metros y recibe unos 200 vuelos en la temporada estival que transportan chilenos y muchos extranjeros de bases cercanas; y según versiones, los contagiados se encuentran en buenas condiciones.

Con información de El Financiero