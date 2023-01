Conductores de apps se manifiestan en Colombia ante proyecto de ley que afetaría a su gremio

Conductores que ofrecen su servicio a través de apps en Colombia se manifestaron en once puntos de las principales vías de Bogotá, en rechazo a un proyecto de ley que el gobierno está promulgando y que aseguran que podría afectar al gremio.

El proyecto que aún sigue sin ser presentado al Congreso de Colombia contempla imponer sanciones a las plataformas que no tengan la autorización de la autoridad de transporte.

Colombia ha estado por años en medio del debate sobre cómo regular plataformas como Uber, Didi o Cabify, que se dedican a la intermediación del transporte urbano en vehículos privados. Un sector de los taxistas reclama competencia desigual al considerarlas “ilegales”.

Estamos en el momento de mayor retroceso de la discusión en los últimos ocho años”, aseguró a The Associated Press José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In que representa al gremio de aplicaciones.