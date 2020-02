Conductor de camioncito escolar le pide una cita a niño; madre alerta a padres

EDMOND, Oklahoma.- Una madre de familia descubrió una nota en la mochila de su hijo, donde el conductor del autobús escolar le pedía una cita.



Según News Four, la mujer pidió ocultar su identidad para proteger a su hijo, un estudiante de séptimo grado de la Escuela Secundaria Cheyenne.



La madre de familia leyó en voz alta:



Te escribo esta nota porque, como sabes cuando no hay escuela, realmente no hay tiempo para hablar, solo un abrazo rápido. Durante algún tiempo, he querido hablar contigo sobre pasar tiempo juntos contigo y yo. ¿Quizás con otros amigos tuyos? ¿Qué piensas?"



Continúa diciendo: "Realmente quiero ser tu amigo y de vez en cuando, pasar el rato juntos para jugar, hablar, etc. ¡Sí! Soy un adulto, pero me gusta la amistad con niños como tú. Lo que piensas, sin embargo, no hay presión”.

La mujer añadió que cuando comenzó el ciclo escolar el conductor le había pedido un abrazo a su hijo y desde ese ocasión estuvo alerta.



Sin embargo, nunca se imagino que el hombre llegaría tan lejos.

La madre del menor inmediatamente llamó a la escuela y avisó a las autoridades lo que había pasado con su hijo. Dos días después, el conductor fue sacado de la ruta.



La madre también llamó a la policía de Edmond, quien presentó un informe policial.