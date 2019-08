Condenar racismo, fanatismo y supremacía blanca: Trump

WASHINGTON (AP) - El presidente Donald Trump condenó el lunes los tiroteos de fin de semana en Texas y Ohio como ataques "bárbaros" y crímenes "contra toda la humanidad", y pidió cooperación bipartidista para fortalecer las leyes de armas de la nación.

Trump dijo que quiere una legislación que proporcione "verificaciones de antecedentes sólidas" para los usuarios de armas, pero proporcionó detalles escasos y ha incumplido las promesas anteriores después de los tiroteos masivos.

"Prometemos actuar con resolución urgente", dijo Trump este lunes.

Trump habló el lunes desde la Casa Blanca sobre los disparos que dejaron 29 muertos y decenas de heridos. Sugirió al principio en Twitter que una ley de verificación de antecedentes podría combinarse con su esfuerzo largamente buscado para fortalecer el sistema de inmigración de la nación.

Pero no dijo cómo o por qué estaba conectando los problemas. Ambos sospechosos de disparos eran ciudadanos estadounidenses, y las autoridades federales están investigando los prejuicios contra los inmigrantes como un motivo potencial para la masacre de El Paso, Texas.

Con una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca", dijo Trump, y agregó que había ordenado al FBI que examinara los pasos para identificar y abordar el terrorismo interno. “Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar en Estados Unidos ”, dijo.

Trump ha tratado frecuentemente de vincular sus prioridades de inmigración, un muro fronterizo y transformar el sistema legal de inmigración a uno que priorice el mérito sobre los lazos familiares, a una legislación en torno a la cual percibe que se está creando un impulso.

Durante el fin de semana, Trump trató de asegurar a los estadounidenses que estaba lidiando con el problema y defendió a su administración a la luz de las críticas tras lo último de una serie de tiroteos masivos.

"Hemos hecho mucho más que la mayoría de las administraciones", dijo, sin dar más detalles. “Realmente hemos hecho mucho. Pero tal vez hay que hacer más ".

El Congreso no ha podido aprobar una legislación sustancial sobre violencia armada en esta sesión, a pesar de la frecuencia de los tiroteos masivos, en gran parte debido a la resistencia de los republicanos, particularmente en el Senado controlado por el Partido Republicano. Esa dinámica política parece difícil de cambiar.

Y el propio Trump ha incumplido las promesas anteriores de fortalecer las leyes sobre armas.

Después de otros tiroteos masivos, hizo un llamado para fortalecer el sistema de verificación de antecedentes federales, y en 2018 firmó una legislación para aumentar el intercambio de datos de las agencias federales en el sistema. Pero se ha resistido a los llamamientos demócratas para endurecer otras leyes de control de armas.

En febrero, la Cámara aprobó una legislación bipartidista para exigir verificaciones de antecedentes federales para todas las ventas y transferencias de armas y una legislación aprobada para permitir un período de revisión de hasta 10 días para las verificaciones de antecedentes en la compra de armas de fuego. La Casa Blanca amenazó con un veto presidencial si esas medidas pasaban al Congreso.

En una reunión de febrero con sobrevivientes y familiares del tiroteo escolar en Parkland, Florida, en 2018, en el que murieron 17 personas, Trump prometió ser "muy fuerte en las verificaciones de antecedentes".

Trump afirmó que se enfrentaría al lobby de armas y finalmente obtendría resultados en sofocar la violencia armada. Pero luego se retiró, expresando su apoyo a cambios modestos en el sistema federal de verificación de antecedentes y para armar a los maestros.



El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, tuiteó que si Trump se toma en serio el fortalecimiento de las verificaciones de antecedentes, debe exigir que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, "someta a votación el proyecto de ley universal bipartidista de verificación de antecedentes".

En el ataque de El Paso, los investigadores se están centrando en si fue un crimen de odio después de la aparición de una regla racista y antiinmigrante que se publicó en línea poco antes. Los detectives intentaron determinar si fue escrito por el hombre que fue arrestado. La ciudad fronteriza ha ocupado un lugar destacado en el debate de inmigración y es el hogar de 680,000 personas, la mayoría de ellas latinas.

En Twitter el lunes, Trump pareció desviarse del escrutinio sobre el manifiesto, que tenía un lenguaje que reflejaba el suyo. Cuando los demócratas le pidieron a Trump que atenúe su retórica, Trump culpó a los medios de comunicación por los problemas de la nación.

"Las noticias falsas han contribuido en gran medida a la ira y la ira que se ha acumulado durante muchos años", afirmó

Mientras Trump evalúa los viajes a las comunidades afectadas, la Administración Federal de Aviación informó a los pilotos de una visita presidencial el miércoles a El Paso y Dayton, Ohio, los legisladores locales manifestaron su oposición a su presencia.

La representante Verónica Escobar, una demócrata que representa a El Paso, dijo que Trump "no es bienvenido" a visitar la ciudad.

En las últimas semanas, el presidente emitió tuits racistas sobre cuatro mujeres de color que sirven en el Congreso, y en manifestaciones ha hablado de una "invasión" en la frontera sur. Su estrategia de reelección ha colocado al animus racial en la vanguardia en un esfuerzo que, según sus asistentes, está diseñado para activar su base de votantes conservadores, un enfoque no visto por un presidente estadounidense en la era moderna.

Trump también ha sido ampliamente criticado por ofrecer una falsa equivalencia cuando habla de violencia racial, especialmente cuando dijo que había "gente muy buena, en ambos lados", después de una manifestación de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, que resultó en la muerte de un anti -manifestante racista.

Sobre el control de armas, la mayoría de los estadounidenses han dicho constantemente que apoyan leyes más fuertes, pero las propuestas se han estancado repetidamente en el Congreso, un marcado contraste con algunos países que han actuado rápidamente después de un tiroteo masivo.

En marzo, una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que la mayoría de los estadounidenses está a favor de leyes más estrictas sobre armas. La encuesta se realizó antes y después de un tiroteo masivo en dos mezquitas en Nueva Zelanda. Encontró que el 67 por ciento de los estadounidenses apoyan que las leyes de armas de Estados Unidos sean más estrictas, mientras que el 22 por ciento dice que deben dejarse como están y el 10 por ciento piensa que deben hacerse menos estrictas.

Menos de una semana después de los tiroteos en la mezquita, Nueva Zelanda decidió prohibir las armas semiautomáticas "militares" y las revistas de alta capacidad; Del mismo modo, después de un tiroteo masivo en 1996, Australia promulgó prohibiciones de armas en dos semanas.

La encuesta sugirió que muchos estadounidenses apoyarían medidas similares, pero existe un gran abismo entre demócratas y republicanos en la prohibición de tipos específicos de armas. En general, 6 de cada 10 estadounidenses apoyan la prohibición de los rifles AR-15 y armas semiautomáticas similares. Aproximadamente 8 de cada 10 demócratas, pero solo 4 de cada 10 republicanos, apoyan esa política.