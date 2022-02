Condena papa Francisco la mutilación genital en niñas

CIUDAD DEL VATICANO.- Durante la misa de hoy domingo 6 de febrero en la Plaza de San Pedro, el papa Francisco condenó la mutilación genital que sufren millones de niñas, así como el tráfico de mujeres con fines sexuales.

Las declaraciones del pontífice se realizaron como parte de la conmemoración por el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, pues cada año unas tres millones de niñas son sometidas a esta práctica.

Esta práctica, desafortunadamente común en muchas regiones del mundo, humilla la dignidad de las mujeres y ataca gravemente su integridad física (…) con frecuencia en condiciones muy peligrosas para la salud”, dijo el papa.

Te puede interesar: En Austria, test de saliva para detectar Covid-19 es todo un éxito

Se realizará oración y reflexión contra el tráfico de personas

El papa Francisco indicó que el próximo martes será un día para reflexionar y orar para ayudar la lucha contra el tráfico de personas.

“Esta es una herida profunda, infligida por las vergonzosas ansias de intereses económicos, sin respeto a la persona humana (…) Hay tantas niñas — las vemos en las calles — que no son libres, que son esclavas de los traficantes que las mandan a trabajar y si no les entregan su dinero, los traficantes las golpean. Es algo que pasa en nuestras ciudades (…) Ante estas plagas sobre la humanidad, expreso mi tristeza llamo a todos los responsables a actuar decididamente para impedir tanto la explotación como las prácticas humillantes que afligen en particular a mujeres y niñas”, expresó Francisco.

Te puede interesar: Mujer embarazada da a luz en pleno vuelo de África a EU

¿Qué es la mutilación genital?

De acuerdo con las Naciones Unidas, la mutilación genital es la alteración o herida a la genitalia femenina que se lleva a cabo por razones no médicas, violando los derechos humanos, la salud y la integridad de miles de mujeres.

Tal practica puede ocasionar hemorragias, dolor severo, infecciones, dificultad para orinar y graves consecuencias en la salud psicología, sexual y reproductiva.

Esta acción ocurre mayormente en unos 30 países de África y el Medio Oriente, sin embargo, también en regiones de comunidades inmigrantes.

Cifras de la ONU indican que por lo menos 200 millones de niñas y mujeres han sobrevivido a esta practica hoy en día.

Con información de AP.