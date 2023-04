ESTADOS UNIDOS.- El día de ayer (martes) Donald Trump se presentó ante un tribunal de la ciudad de Nueva York donde fue acusado de 34 cargos de delito grave por falsificar registros contables que derivaron de una investigación por sobornos a dos mujeres. Tras esto, Trump se convirtió en el primer expresidente estadounidense en ser acusado de cometer delitos graves, por los cuales se declaró inocente.

Ante este hecho, Trump ha negado en varias ocasiones haber cometido alguna acción indebida, además de que ha afirmado que se trata de una “persecución política” y que este caso afectará a los demócratas para las elecciones de 2024.

Por su parte, los abogados del multimillonario declararon que el expresidente “no cometió ningún crimen” y manifestaron que lucharán “con vehemencia contra esta acusación con motivos políticos en los tribunales”.

¿Qué ocurrió con Donald Trump durante su audiencia?

Al ingresar a los tribunales el expresidente de Estados Unidos fue fichado, es decir que su nombre completo, edad, fecha de nacimiento, peso y estatura fueron anotadas por funcionarios judiciales.

Si bien se tenía previsto que se le tomaran las huellas dactilares, no se cree que se le haya tomado una fotografía policial.

En Nueva York este proceso suele durar unas dos horas, aunque también puede extenderse hasta cuatro, sin embargo como en ese momento nadie más estaba siendo procesado, se cree que con Trump fue mucho más rápido y al finalizar se presentó ante el juez.

¿Cómo fue la audiencia de Donald Trump en Nueva York? Foto: EFE

Esto pasó en la audiencia de Trump

Los fiscales se mostraron inquietos por lo que señalaron como publicaciones irresponsables en redes sociales, que según dijeron estaban dirigidas a personas involucradas en el caso, entre ellos testigos del jurado investigador y el fiscal de distrito Alvin Bragg. En concreto, se refirieron a las publicaciones de Trump en las que advertía de “muerte y destrucción potenciales” si era imputado.

Respecto a esto el juez dijo que no impondría una orden mordaza en este momento, pero pidió a ambas partes que se abstengan de hacer comentarios o participar en declaraciones que pudieran llevar a disturbios civiles.

En una participación breve, Trump se declaró “inocente” de 34 delitos graves de falsificación de registros contables y fue informado de sus derechos. La mayor parte del proceso que duró poco más de una hora, Trump permaneció quieto, con las manos entrelazadas y la vista al frente.

¿Cómo fue la audiencia de Donald Trump en Nueva York? Foto: EFE

Todd Blanche, su abogado, dijo durante la audiencia que el exmandatario “está completamente frustrado, molesto y cree que hoy está ocurriendo una gran injusticia en esta corte”.

¿Donal Trump fue arrestado?

Técnicamente sí, pues cuando a alguien se le toman las huellas dactilares y es procesado se le considera que está bajo arresto y en custodia de las autoridades.

No obstante Donal Trump no fue esposado ni llevado a una celda debido a que una sección del tribunal fue desocupada para la lectura de cargos y porque se trata de un expresidente con protección del Servicio Secreto. Cabe mencionar que no todos los acusados son esposados antes de comparecer ante un juez para su lectura formal de cargos, aunque algunos sí lo son.

Al abandonar el tribunal Trump no hizo declaraciones a los reporteros.

Ahora se espera que Trump comparezca nuevamente en diciembre, aunque sus abogados solicitaron que se le de permiso para no acudir presencialmente a la audiencia debido a las extraordinarias medidas de seguridad.