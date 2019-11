¿Cómo evitar ser la próxima víctima de las ‘fake news’?

CIUDAD DE MÉXICO.-El concepto de desinformación no es nuevo. La manipulación de noticias ha sido parte de la historia casi a la par de la existencia de los medios. Sin embargo, con el avance de las nuevas tecnologías y el alcance global que tienen las redes sociales, ha mutado a lo que hoy se conoce como ‘fake news’.

En los tiempos que vivimos, cualquiera que tenga acceso a una computadora, laptop, tablet o smartphone, puede crear, difundir y viralizar noticias de fuentes dudosas y mal intencionadas.

Internet ha cambiado las reglas del juego de la comunicación e información fidedigna: las noticias, datos, fotos y enlaces que se comparten a través de las redes sociales contribuyen a moldear las opiniones de los usuarios. Para algunos públicos, las redes son hoy la única fuente de información que consumen, por lo que son influenciados por ellas en mayor medida que por las noticias que emite la prensa.

A diferencia de los medios tradicionales, los nuevos canales de información no requieren contrastar contenido. Esto hace que la información se distribuya y llegue a miles de personas en tiempo récord, y que no siempre sea veraz. Además, estos mensajes suelen ser compartidos entre familiares, amigos o conocidos, con lo cual las personas tienden a darle más credibilidad. Lo cierto es que son muy pocos los que investigan el origen de la información que reciben o contrastan fuentes antes de volver a difundirlos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) advirtió que, en general, las personas no están preparadas ni poseen las herramientas y/o conocimientos necesarios para hacer frente a la desinformación y las campañas de ‘fake news’. El organismo internacional apunta al trabajo en las escuelas como medida de precaución desde edades tempranas. La pregunta es: ¿cómo preparar a las diferentes generaciones para que desarrollen una mirada crítica con relación a la sobreinformación que circula a través de las redes?

Es hora de estar en alerta ante las ‘fake news’, moneda corriente en todas las redes sociales y en todos los temas, ya que no es exclusividad del ámbito político o mediático.

A continuación, la empresa VU, ofrece algunos consejos para evitar ser la próxima víctima:

1. Contrastar fuentes. Si recibes una noticia o una captura de pantalla donde no queda claro quién es el autor, desconfía. Ahora bien, una fuente de por sí tampoco es garantía de nada. Por eso es importante revisar varios portales oficiales para corroborar la información. Por ejemplo, si recibes una impresión de pantalla de un tweet, dirígete a la cuenta de oficial de esa persona para verificar si efectivamente fue algo que twiteó.

2. Verificar que la URL sea real. Muchas veces la URL parece ser de una página web fiable pero no es así. A veces, la URL falsa contiene una vocal de más o una consonante de menos para confundir a usuario distraído. Es por ello es que se recomienda hacer clic en el artículo y comprobar que efectivamente sea una página web real.

3. Evitar quedarse sólo con el titular de la información. La sobreinformación está a la orden del día y es habitual encontrar titulares sensacionalistas diseñados para causar impacto a primera vista. Es importante asegurarse de que la información del artículo sea coherente con el título antes de compartir la noticia.

4. Identificar faltas de ortografía. Otra prueba para saber que estamos frente a una noticia verdadera, es prestar atención a cómo se ha escrito. Si es información real, no debería tener faltas de ortografía, gramática, incoherencias o párrafos en mayúscula.

5. Dudar de los perfiles con seudónimos. Hay muchos perfiles falsos en redes sociales creados para compartir y viralizar información falsa o desvirtuada. Es recomendable desconfiar de aquellos perfiles con pseudónimos, con pocos seguidores o que fueron recientemente creados. En caso de encontrar un perfil falso, es conveniente denunciarlo para que la misma red social lo investigue y lo dé de baja y así evitar que otras personas sean engañadas.

6. Revisar las imágenes. Hoy en día, cualquier imagen puede ser manipulada por programas de edición. No hay que ser muy experto en el tema para modificar y hasta componer una foto que transmita el mensaje que deseamos. Es necesario tomarse unos minutos para buscar el origen de esa foto, su fuente, si fue tomada en otro contexto o si ya fue utilizada en otro momento. Para esto, se puede hacer una ‘búsqueda por imagen’ en Google, cliqueando en el ícono de la cámara de fotos del buscador, por ejemplo. Allí se puede añadir la URL de la imagen o subir la foto para descubrir su fuente original.

7. La fecha de publicación es importante. El contexto es muy importante para decidir si una noticia es o no falsa, porque lo que hoy se publica como verdad, en unos años podría desmentirse. Si se publicó hace tiempo atrás o directamente no aparece el dato de la fecha, es sospechoso.

8. Dejar las ideas e ideología de lado. Que una noticia sea afín a nuestras ideas o ideología no significa que sea cierta. Del mismo modo, si leemos un artículo sobre algo con lo que no estamos de acuerdo, no tiene por qué ser falso.

9. Validar la información, aunque provenga de amigo o familiar. Muchas veces, recibimos noticias a través de familiares, amigos o conocidos y damos por sentado que es real. Sin embargo, ellos también pueden haber sido víctimas de una campaña de desinformación, por eso es importante corroborar datos antes de continuar su distribución.

Para no caer en las garras de las ‘fake news’, es necesario ser críticos y usar el sentido común. Antes de compartir una noticia, te recomendamos seguir estas indicaciones que nombramos y así ser parte de aquellos que defienden la verdad.