Cómo el Campeonato Mundial de Abrazar Árboles impulsa la preservación del bosque finlandés

Finlandia.- En el bosque Halipuu, una familia ha encontrado una forma original y divertida de proteger su frágil ecosistema: invitar a los visitantes a abrazar los árboles. Se trata de una actividad que, además de generar conciencia ambiental, ofrece beneficios para la salud física y mental de los participantes.

El bosque Halipuu, que significa “árbol para abrazar” en finés, es un bosque privado de 10 hectáreas que pertenece a la familia Raekallio-Wunderink. Desde hace cinco años, organizan el Campeonato Mundial de Abrazar Árboles, un evento que reúne a personas de todo el mundo para competir en tres categorías: En la primera, los concursantes deben abrazar la mayor cantidad de árboles posible en un minuto, asegurándose de que cada abrazo dure al menos cinco segundos. En la segunda, se busca el abrazo más dedicado, donde los participantes deberán demostrar presencia, intención, amor y respeto hacia un árbol específico durante un minuto. Finalmente, en la ronda de estilo libre, los concursantes deberán abrazar creativamente a un árbol, siendo evaluados por jueces que determinarán al ganador.

El objetivo del campeonato es fomentar el vínculo entre las personas y la naturaleza, y al mismo tiempo recaudar fondos para preservar el bosque, que está amenazado por la tala comercial. La familia Raekallio-Wunderink quiere evitar que su bosque, que ha sido su hogar y su sustento durante generaciones, sea destruido por la industria maderera.

De acuerdo a la BBC, la actividad forestal en esta región no resulta sencilla. En un ciclo forestal convencional, se pueden talar árboles que tienen entre 40 y 150 años, pero en esta parte del norte de Finlandia, donde la temporada de crecimiento se limita a ocho semanas, se requiere considerablemente más tiempo y atención para lograr que los árboles alcancen una altura suficiente. Los alces que deambulan por el bosque muestran gran entusiasmo al mordisquear los brotes tiernos en primavera, y durante el invierno, el sol apenas se asoma hasta después de unas seis semanas. Los árboles que logran llegar a su tamaño completo son verdaderos supervivientes.

Hace unos años, el bosque llegó al final de este ciclo", afirmó. “Era hora de cortarlo y empezar de nuevo. Sólo que mi padre no quería. Era un sentimiento en su corazón. No podía verlo sólo como valor financiero porque tenía muchos otros valores para a él.”

Ante la disyuntiva de encontrar alternativas a la tala tradicional, la familia Raekallio-Wunderink tuvo ideas poco convencionales para proteger y sustentar su bosque. Surgieron propuestas como pedir a las personas que adoptaran árboles o incluso que los abrazaran. El Campeonato Mundial de Abrazar Árboles se convirtió en una forma única de involucrar a la comunidad y a visitantes de todo el mundo en la conservación del bosque.

"Al principio la gente lo encontraba ridículo", agregó Riitta, "pero no necesariamente de mala manera. Como finlandeses, tenemos una tendencia a hacer tonterías, ya sabes, y no nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio. Es más una tradición hacer locuras porque quieres, especialmente en el campo y en Laponia. Hay espacio para expresarte de este tipo de maneras".

El evento ha ganado popularidad, atrayendo participantes de diversos lugares. Tras el impacto global de la pandemia de Covid-19, la familia observó un aumento en el deseo de las personas por reconectar con la naturaleza después de las restricciones y bloqueos. El éxito del campeonato ha llevado a que sus reglas se adopten en otros concursos independientes de abrazar árboles en todo el mundo, con ganadores de estos eventos compitiendo en el bosque Halipuu.

Además del campeonato, la familia Raekallio-Wunderink ha introducido iniciativas como el Campfire Barista, un café con fogata en el bosque, y la opción de pernoctar en hamacas forradas de lana como parte de la experiencia de fiesta de pijamas en el Ártico.

Detrás de todas estas iniciativas se encuentra un objetivo clave: encontrar nuevas formas de entrar en contacto con la naturaleza y nuevas formas de alentar a las personas a vincularse con ella, siguiendo la creencia de que hay que experimentar algo para amarlo y amarlo para protegerlo.

El bosque Halipuu alberga una gran variedad de especies vegetales y animales, algunas de ellas únicas en el mundo. Entre ellas se destaca un tipo de liquen que solo crece en aire muy limpio, y que es un indicador de la pureza del ambiente. Según el Instituto Meteorológico de Finlandia, esta zona, situada a unos 170 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, tiene uno de los aires más limpios del planeta.

A pesar del éxito de estas iniciativas, el bosque Halipuu sigue necesitando protección, enfrentándose a desafíos como el cambio climático con fluctuaciones de temperatura y fenómenos meteorológicos impredecibles. Sin embargo, la familia Raekallio-Wunderink continúa su misión, ofreciendo a los visitantes una experiencia única y significativa para preservar este valioso bosque finlandés.

"En cierto modo, lo hacemos por motivos egoístas", afirmó Raekallio-Wunderink.

Me gusta llevar a la gente al bosque y ver el cambio que ocurre en ellos. En la naturaleza, la gente se quita las máscaras. No tienen que ser algo. Los árboles no los juzgan, simplemente los toman tal como son. . Para mí, la mayor alegría que siento es ver a la gente cambiar a través de eso. No creo que haya suficiente de ese sentimiento en el mundo".