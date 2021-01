"Como México, no quiero aplicar pruebas Covid", atribuye NYT frase a Trump

WASHINGTON, D.C.- El presidente estadounidense, Donald Trump, enfurecido por el impacto de la pandemia del coronavirus en sus posibilidades electorales, llegó a decir que quería “hacer lo mismo que México”, y no aplicar pruebas “hasta que la gente está en emergencias”, revela hoy el diario estadounidense The New York Times.

En un artículo titulado “Covid, Covid, Covid: En el capítulo final de Trump, el fracaso en estar a la altura”, el Times señala que el 19 de agosto, durante una reunión con altos asesores, incluyendo su yerno, Jared Kushner, Trump estaba fuera de sus casillas.

“¡Me están matando! ¡Todo este asunto me está matando!... Quiero hacer lo que hace México. No te hacen una prueba hasta que llegas a la sala de emergencias y estás vomitando”, habría dicho, de acuerdo con funcionarios y exfuncionarios de la administración saliente, citados por el rotativo.

Estas fuentes señalaron al Times que a Trump sólo le preocupaba una cosa: perder las elecciones, y el impacto que la pandemia de coronavirus pudiera tener para él. También le inquietaba que fuera Joe Biden, su rival en las elecciones, el que cosechara el éxito de la llegada de una vacuna.

Incluso, habría acusado a los médicos de estar del lado de sus opositores. “¡Son demócratas! ¡Están en mi contra!”, vociferó, de acuerdo con el Times.

Pese a ser el país más afectado por la pandemia, con casi 20 millones de casos y más de 345 mil decesos por coronavirus, Trump se negó a emitir una orden para uso obligatorio de cubrebocas. También ha sido contrario a las medidas de confinamiento, por lo que han sido los gobiernos estatales los encargados de responder, a su propio entender, a la crisis sanitaria.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se ha negado a ordenar uso obligatorio de cubrebocas, o confinamiento, diciendo que confía en que la gente es responsable.

Sin embargo, el propio director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó recientemente, sin mencionar nombres, a las autoridades mexicanas a “tomarse en serio” la pandemia, e insistió en la importancia de respetar el uso de cubrebocas, y mantener la higiene y el distanciamiento social.