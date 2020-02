Comisionada afirma que mujeres pueden quedar embarazas al nadar con hombres

INDONESIA.- La comisionada de Protección Infantil de Indonesia (KPAI), Sitti Hikmawatty, pidió disculpas luego de que afirmara que las mujeres pueden quedar embarazadas en piscinas ‘incluso sin penetración’.



De acuerdo con Daily Mail, Hikmawatty hizo las afirmaciones extraordinarias en una entrevista para el Tribun Jakarta, la semana pasada.



Hay un tipo especialmente fuerte de esperma masculino que puede causar [...] un embarazo en una piscina", expresó Sitti en la entrevista. "Incluso sin penetración, los hombres pueden excitarse sexualmente [por las mujeres en la piscina] y eyacular, causando un embarazo".



Sus declaraciones provocaron una ola de críticas en redes sociales, por lo que tuvo que pedir disculpas diciendo que fueron hechos a 'capacidad personal'.



"Pido disculpas al público por dar una declaración incorrecta", dijo. "Fue una declaración personal y no de KPAI. Por la presente revoco la declaración. Les suplico a todas las partes que no lo difundan más ni que lo hagan disponible".

La Asociación de Médicos de Indonesia informó al Jakarta que las mujeres no pueden quedar embarazadas en las piscinas.

Por otro lado, el médico y bloguero indonesio, llamado Blog Dokter pidió que si no entienden los problemas de salud era mejor no comentarlos.



“Enfatizaré aquí, nadar con el sexo opuesto no causará un embarazo. No todos los hombres que nadan eyaculan y los espermatozoides no pueden vivir en el agua clorada de la piscina, y mucho menos nadar en la vagina”, comentó.