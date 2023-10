Comenzó a vapear como una alternativa "más saludable", pero se quedó sin aire y en riesgo de muerte

Una madre llamada Jodie Hudson, comenzó a vapear como una alternativa "más saludable" al tabaco después del nacimiento de su hijo. Sin embargo, más tarde aparecieron las consecuencias.

Una vez que Jodie comenzó a experimentar intensas sensaciones de dificultad para respirar, fue inmediatamente a urgencias y los médicos le advirtieron sobre el impacto dañino que el vapeo estaba teniendo en sus pulmones.

Después de una serie de pruebas médicas, se le diagnosticó neumonía, la cual como era de esperarse estaba relacionada con el vapeo.

En ese momento, la joven de 26 años temió por su vida y le preocupaba no volver a ver a su hijo nunca más.

Jodie Hudson manda un mensaje a todas las personas advirtiendo de las consecuencias y peligros de vapear. FOTO: Noticas Kennedy vía The Sun

Jodie dijo que le costaba caminar

La salud de Jodie empeoró cuando pronto desarrolló amigdalitis, seguido de ello tuvo dificultades para realizar las tareas diarias.

"No podía comer, me costaba respirar, me despertaba roncando porque mi respiración era muy mala.

"Simplemente no podía funcionar. Estaba caminando por la casa y completamente sin aliento".

Después de su diagnóstico Jodie lamentó el impacto en su salud ya que ahora es asmática y tendrá que usar inhaladores de por vida.

Instó a las personas a dejar de fumar por el bien de su salud y advirtió que "te estás matando".

Por otro lado, se menciona que el vapeo puede causar una afección llamada "pulmón de palomitas de maíz", que estrecha permanentemente las vías respiratorias de los pulmones.

Este tipo de afección se presentó en una joven llamada Abby Flynn, luego de usar vaporizadores desechables, a pesar de nunca haber fumado cigarrillos en su vida.