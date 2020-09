Clínica de fertilidad indemnizó a donante por haber usado su esperma para concebir nueve niños de parejas de homosexuales y mujeres solteras

REINO UNIDO.- Un hombre fue indemnizado por un clínica de fertilidad tras haber usado su esperma para ayudar a concebir a nueve niños de parejas homosexuales y mujeres solteras, informó el diario Daily Mail.

En 2010, Neil Gaskell, de 49 años de edad y residente de Mánchester, fue donante de esperma en dicha clínica con la condición que su material genético se usara para ayudar solamente a parejas heterosexuales y el no respetar el acuerdo fue una traición, según dijo.

Una auditoría de la Autoridad Británica de Fertilización Humana y Embriología determinó que, de todos los niños nacidos producto del semen de Gaskell, cinco eran de tres parejas del mismo sexo y otros cuatro de tres mujeres solteras.