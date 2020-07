Ciudadano singapurense se declara culpable de espiar para China en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- Un ciudadano singapurense se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de espiar para el Gobierno chino, según recogen este sábado los medios, en un nuevo episodio dentro de escalada de las tensiones entre ambas potencias.

El Departamento de Justicia señaló en un comunicado publicado en la noche del viernes que el singapurense Wei Yeao, también conocido como Dickson Yeo, reconoció que había establecido una compañía falsa de consultoría para recabar información sobre el gobierno de Estados Unidos y empleados militares en una comparecencia ante un tribunal del Distrito de Columbia en Washington.

El Gobierno de China emplea una variedad de duplicidades para obtener información sensible de estadounidenses no conscientes", indicó John C. Demers, fiscal asistente de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.