Chris Watts: ¿mató a su esposa y familia para irse con otra? Lo que Netflix no contó

COLORADO, Estados Unidos.- La última entrada de Netflix en la categoría de crímenes verdaderos, American Murder: The Family Next Door, presenta más de una hora de imágenes policiales, cintas de seguridad y publicaciones en redes sociales nunca antes vistas para explorar los asesinatos de Shanann Watts y sus hijas pequeñas en 2018 .

Sin embargo, a pesar de todas las pruebas concretas, el documental no proporciona una respuesta definitiva a la pregunta más importante de todas: ¿Por qué Chris Watts mató a su esposa embarazada y sus dos hijas?

Después de negar inicialmente cualquier participación en la desaparición de su familia, Chris finalmente confesó y se declaró culpable de los asesinatos, lo que resultó en una cadena perpetua quíntuple en una prisión de máxima seguridad sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, incluso después de su confesión original, la historia de Chris cambió.

Comenzó afirmando que había matado a Shanann como venganza después de que ella asfixiara a Bella, de 4 años, y a Celeste, de 3, pero finalmente admitió que los había matado a los tres y luego escondió sus cuerpos en el aceite de la instalación de almacenamiento donde trabajaba.

Y aunque los asesinatos se enmarcaron en esa confesión más completa como un acto espontáneo de rabia provocado por una discusión con Shanann sobre el estado de su matrimonio, Chris ha revelado desde entonces en cartas desde la prisión que había estado planeando matar a su familia en al menos unas horas antes de hacerlo. Las cartas fueron publicadas en el libro de 2019 Letters From Christopher: The Trgic Confessions of the Watts Family Murders por Cheryln Cadle, quien entabló correspondencia con Chris poco después de que fuera sentenciado a cadena perpetua en noviembre de 2018.

En una de las cartas a Cadle, Chris escribió que la noche antes de matar a su esposa e hijas, después de acostar a sus hijas, "me alejé y dije: 'Esa es la última vez que voy a arropar a mis bebés. "Él agregó:" Sabía lo que iba a pasar el día anterior y no hice nada para detenerlo. Estaba insensible al mundo entero ", según una copia de la carta publicada por The Daily Mail.

De manera similar, en otra carta obtenida por el medio, Chris describió con detalles espeluznantes cómo mató a su esposa después de alguna premeditación, escribiendo: "Todas las semanas que pasé pensando en matarla, y ahora me enfrenté a eso".

Las cartas también revelan que Chris primero intentó asfixiar a sus hijas en sus camas antes de regresar a su propia habitación, donde discutió con Shanann y la mató poco después. Las niñas, sin embargo, luego "se despertaron de nuevo", escribió. "Hace que el acto sea mucho peor sabiendo que fui a sus habitaciones primero y sabiendo que todavía les quité la vida en el lugar", continuó, presumiblemente refiriéndose a las instalaciones donde escondió los tres cuerpos.

La única justificación que ofreció para los asesinatos sin sentido, y la hipótesis que aparentemente se presentó en el documental de Netflix, es que sintió que era la única forma de estar con Nichol Kessinger, el colega con el que había comenzado a salir en secreto solo unas semanas antes.

Nichol Kessinger, dijo desconocer que Chris Watts estaba casado.

"Sabía que si le quitaba las manos de encima, todavía me mantendría alejado de Nikki", escribió. En otra parte de las cartas, admitiendo a Cadle que le dio oxicodona a Shanann, quien tenía 15 semanas de embarazo en el momento de su muerte, en un intento de provocar un aborto espontáneo, Chris escribió: "Pensé que sería más fácil ser con Nichol si Shanann no estaba embarazada ".

Por su parte, Kessinger, quien ha dicho que no sabía que Chris todavía estaba casado mientras estaban saliendo, finalmente jugó un papel importante en el arresto de Chris después de que ella tuvo un sentimiento de inquietud por su reacción inquietantemente tranquila a la desaparición de su familia y se acercó voluntariamente a los investigadores. para compartir lo que sabía.