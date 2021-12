Chloe Girardier: "Me decían que mi tos de 5 meses y pérdida de peso era Covid pero la realidad fue peor"

REINO UNIDO.-En julio de 2021, Chloe Girardier comenzó a presentar tos y pensó que era un resfriado, pero al ver que no se recuperaba decidió hacer una cita con el médico. Sin embargo no encontró a ningún médico que pudiera verla en persona.

Me decían que no era elegible para una cita urgente porque solo tenía una tos”, explicó al diario The Sun.

Además, Chloe apuntó que en muchas ocasiones amigos y familiares le preguntaron si se había hecho la prueba Covid, pero reiteraba que la tos no es solo un signo de coronavirus.

Te puede interesar: Jaco Nel: Doctor pierde sus piernas y parte del rostro tras lamida de su perro

En un principio, la joven dijo que tomó diversos antibióticos y tabletas para recuperarse pero notó que lo única reacción en su cuerpo era que perdía peso y fue hasta después de cinco meses y siete citas médicas sin respuesta, cuando Chloe insistió en una radiografía de tórax. El escaneo reveló una masa de 10 centímetros en su pecho que resultó ser un linfoma de Hodgkin.

Se someterá a quimioterapia intensiva

De acuerdo a la Leukemia and Lymphoma Society, este tipo de cáncer poco común hace que las células del sistema linfático crezcan de manera anormal y en ocasiones se diseminen. Asimismo, puede causar tos persistente, pérdida de peso y fatiga, entre otros síntomas.

Te puede interesar: Mujer saca a su pequeña hija del ataúd para cargarla por última vez

Tras la detección del cáncer, Chloe Girardier se someterá a quimioterapia intensiva a partir del 20 de diciembre, de acuerdo a la información de Insider.

"No puedo creer que no se haya investigado más y si no hubiera presionado para que me hicieran una radiografía de tórax, es posible que aún no tenga un diagnóstico", sentenció.