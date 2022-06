Chicago: Bebé de 5 meses muere de un disparo en la cabeza dentro de un automóvil durante tiroteo

CHICAGO (AP) — Una niña de 5 meses fue asesinada a tiros mientras estaba en la parte trasera de un automóvil en un vecindario del lado sur de Chicago.



La bebé, que fue identificada como Cecilia Thomas, recibió un golpe en la cabeza el viernes por la noche cuando unos sujetos se atacaron en el vecindario de South Shore, según la policía y la oficina del médico forense del condado de Cook.



Cecilia fue llevada a un hospital donde murió más tarde.

Te puede interesar: Illinois: Tiroteo en almacén de WeatherTech deja un muerto y dos heridos



Un hombre de 41 años, que estaba en otro vehículo, sufrió una herida de bala cerca de su ojo, dijo la policía de Chicago.

No hay detalles sobre la causa del tiroteo

No se han realizado arrestos, y las autoridades no han proporcionado detalles sobre qué condujo al tiroteo o cómo sucedió. La policía dijo el sábado que no tenían ninguna actualización.



La bebé se encuentra entre las víctimas más jóvenes de la violencia armada en Chicago.

Habría cumplido 6 meses en cuatro días, según Natalia Derevyanny, portavoz de la Oficina del médico forense del condado de Cook.