Chevrotain, el ciervo ratón, que fue avistado y se creía extinto

VIETNAM.-Un ciervo miniatura que se temía que se hubiera extinguido después de haber sido avistado solo una vez en un siglo ha sido redescubierto en el sudeste asiático.

El chevrotain, también conocido como el ratón-ciervo, es aproximadamente del tamaño de un gato doméstico y se remonta a la Edad de Piedra cuando fue representado en el arte rupestre.

Se creía que se había extinguido hasta que fue visto en las tierras salvajes de Vietnam este año, por primera vez en tres décadas.

Los científicos han filmado y fotografiado la especie por primera vez desde 1990, cuando se mató el último espécimen conocido, antes de eso no se había confirmado un avistamiento desde 1907.

El chevrotain de lomo plateado (Tragulus versicolor) es una pequeña especie de ungulado, un grupo diverso de mamíferos con pezuñas que incluye a ciervos, caballos, camellos, vacas, ovejas, cabras, cerdos, jirafas, hipopótamos, rinocerontes y muchos otros. Solo se sabe que vive en Vietnam.

El biólogo vietnamita An Nguyen, que trabaja con Global Wildlife Conservation y es estudiante de doctorado en el Instituto Leibniz para el Zoológico y la Investigación de la Vida Silvestre, se había estado preguntando durante años si el chevrotain todavía podría estar en alguna parte.

"No teníamos idea de qué esperar, así que me sorprendió y me alegré mucho cuando revisamos la cámara y vimos un chevrotain", dijo Nguyen.

"Durante mucho tiempo, esta especie solo había existido en nuestra imaginación", declaró Nguyen en un comunicado de prensa sobre la investigación, que se publicó el lunes en la revista científica Nature Ecology & Evolution.

El chevrotain es una especie fascinantes que viven en los diversos bosques tropicales del sudeste asiático.

Algunos solo se han descubierto en las últimas décadas. Esto incluye a Saola un antílope, apodado el 'unicornio asiático', que se vio por primera vez en 1992.

Sin embargo, los animales de esta zona del mundo son víctimas de una técnica de caza devastadora: El uso de trampas de alambre baratas y caseras.

El nivel de caza indiscriminada en la región ha llevado a un "síndrome del bosque vacío" generalizado en todo Vietnam, llevando a numerosas especies al borde de la extinción.