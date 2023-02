ChatGPT desata una ola de publicaciones de libros electrónicos en Amazon

ESTADOS UNIDOS.-Hasta hace poco, Brett Schickler nunca imaginó que podría ser un autor publicado, aunque había soñado con ello, pero después de enterarse del programa de inteligencia artificial ChatGPT, Schickler pensó que se le había presentado una oportunidad.

"La idea de escribir un libro finalmente parecía posible", dijo Schickler, un vendedor de Nueva York.

Con el software de inteligencia artificial, que puede generar bloques de texto a partir de indicaciones simples, Schickler creó un libro electrónico infantil ilustrado de 30 páginas en cuestión de horas, y lo puso a la venta en enero a través de Amazon.

En la edición, Sammy the Squirrel, interpretado de manera tosca también con IA, aprende de sus amigos del bosque cómo ahorrar dinero después de encontrar una moneda de oro. Fabrica una alcancía con forma de bellota, invierte en un negocio de comercio de bellotas y espera algún día comprar una piedra para moler bellotas.

Sammy se convierte en la ardilla más rica del bosque, la envidia de sus amigos y "el bosque empezó a prosperar", según el libro.

CHATGPT EN LIBROS

"The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing", disponible en la tienda Kindle de Amazon, le ha dado a Schickler casi 100 dólares. Si bien eso puede no parecer mucho, mencionó, es suficiente para inspirarlo a crear otros libros usando el software.

"Pude ver a la gente haciendo toda una carrera con esto", agregó Schickler, quien usó indicaciones en ChatGPT como "escribe una historia sobre un padre que le enseña a su hijo sobre educación financiera".

Schickler está a la vanguardia de un movimiento que pone a prueba la promesa y las limitaciones de ChatGPT, que debutó en noviembre y ha causado conmoción en Silicon Valley y otros lugares por su capacidad para crear textos convincentes al instante.

Te puede interesar: ¿Cómo puedo pagar mi Infonavit rápido según ChatGPT?

A mediados de febrero, había más de 200 libros electrónicos en la tienda Kindle de Amazon que incluían a ChatGPT como autor o coautor, y el número está aumentando diariamente. Incluso hay un nuevo subgénero en Amazon: libros sobre el uso de ChatGPT, escritos en su totalidad por ChatGPT.

Pero debido a la naturaleza de ChatGPT y al hecho de que muchos autores no revelaron que lo han usado, es casi imposible obtener un recuento completo de cuántos libros electrónicos puede escribir AI.

CHATGPT: PREOCUPACIÓN SOBRE LA AUTENTICIDAD

El surgimiento del software ya ha alterado a algunas de las firmas de tecnología más grandes, lo que llevó a Alphabet y a Microsoft a lanzar rápidamente nuevas funciones en Google y Bing, respectivamente, que incorporan IA.

La rápida adopción de ChatGPT por parte de los consumidores ha estimulado una actividad frenética en los círculos tecnológicos a medida que los inversores invierten dinero en nuevas empresas centradas en IA y les ha dado a las empresas de tecnología un nuevo propósito en medio de la oscuridad de los despidos masivos.

Microsoft, por su parte, recibió una cobertura aduladora este mes sobre su motor de búsqueda Bing, que de otro modo estaría moribundo, después de demostrar una integración con ChatGPT.

Pero ya existen preocupaciones sobre la autenticidad, porque ChatGPT aprende a escribir escaneando millones de páginas de texto existente. De hecho, un experimento con IA realizado por el sitio web estadounidense CNET resultó en múltiples correcciones y aparente plagio antes de que el sitio de noticias tecnológicas suspendiera su uso.

"DEBE HABER TRANSPARENCIA"

Fotografía: Pexels

Ahora ChatGPT parece estar listo para revolucionar la industria del libro serio, ya que los aspirantes a novelistas y los gurús de la autoayuda que buscan ganar dinero rápido están recurriendo al software para ayudar a crear libros electrónicos creados por bots y publicarlos a través del brazo Kindle Direct Publishing de Amazon.

Los libros ilustrados para niños son los favoritos de estos autores primerizos. En YouTube, TikTok y Reddit han surgido cientos de tutoriales que demuestran cómo hacer un libro en solo unas pocas horas. Los temas incluyen esquemas para hacerse rico rápidamente, consejos sobre dietas, consejos de codificación de software y recetas.

“Esto es algo de lo que realmente debemos preocuparnos, estos libros inundarán el mercado y muchos autores se quedarán sin trabajo”, expuso Mary Rasenberger, directora ejecutiva del grupo de escritores Authors Guild.

La escritura fantasma, por parte de humanos, tiene una larga tradición, añadió, pero la capacidad de automatizar a través de la IA podría convertir la escritura de libros de un oficio en una mercancía.

Debe haber transparencia por parte de los autores y las plataformas sobre cómo se crean estos libros o terminarás con muchos libros de baja calidad”, expresó.

LIBROS EN AMAZON

Un autor, que se hace llamar Frank White, mostró en un video de YouTube cómo en menos de un día creó una novela de 119 páginas llamada “Galactic Pimp: Vol. 1” sobre facciones alienígenas en una galaxia lejana que luchan por un burdel con personal humano.

El libro se puede obtener por solo un dólar en la tienda de libros electrónicos Kindle de Amazon. En el video, White dice que cualquier persona con los medios y el tiempo podría crear 300 libros de este tipo al año, todos usando IA.

Muchos autores, como White, no sienten el deber de revelar en la tienda Kindle que su gran novela estadounidense fue escrita en su totalidad por una computadora, en parte porque las políticas de Amazon no lo exigen.

DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA LA PUBLICACIÓN EN SOLO HORAS

Amazon es, con mucho, el mayor vendedor de libros físicos y electrónicos, con más de la mitad de las ventas en los Estados Unidos y, según algunas estimaciones, más del 80% del mercado de libros electrónicos. Su servicio Kindle Direct Publishing ha generado una industria artesanal de novelistas autoeditados, forjando nichos particulares para los entusiastas del contenido erótico y los libros de autoayuda.

Amazon creó Kindle Direct Publishing en 2007 para permitir que cualquier persona vendiera y comercializara un libro desde su sofá sin la molestia o el gasto de buscar agentes literarios o editoriales. Por lo general, Amazon permite a los autores publicar instantáneamente a través de la unidad sin ningún tipo de supervisión, dividiendo los ingresos que generan.

Eso ha atraído a nuevos autores asistidos por IA como Kamil Banc, cuyo trabajo principal es vender fragancias en línea, quien apostó a su esposa que podría hacer un libro desde la concepción hasta la publicación en menos de un día.

Usando ChatGPT, un creador de imágenes de IA y mensajes como "escribe un cuento para dormir sobre un delfín rosado que enseñe a los niños a ser honestos", Banc publicó un libro ilustrado de 27 páginas en diciembre.

IMPRESIONES SOBRE CHATGPT EN LIBROS

El interés de los consumidores hasta ahora ha estado somnoliento: Banc indicó que las ventas totalizaron alrededor de una docena de copias.

Desde entonces, Banc ha publicado dos libros más generados por IA, incluido un libro para colorear para adultos, con más en proceso. "En realidad es muy simple", señaló. "Me sorprendió lo rápido que pasó del concepto a la publicación".

No todo el mundo está impresionado por el software. Mark Dawson, quien supuestamente vendió millones de copias de libros que él mismo escribió a través de Kindle Direct Publishing, se apresuró a llamar a las novelas asistidas por ChatGPT "aburridas".

"El mérito juega un papel en cómo se recomiendan los libros a otros lectores. Si un libro recibe malas críticas porque la escritura es aburrida, se hundirá rápidamente hasta el fondo", sentenció.

Con información de Reuters.