Cesáreo Gabaráin autor de más de 500 canciones de misa y acusado de abuso sexual

Temas como “Pescador de Hombres” y “La muerte no es el final” fueron unas de las canciones creadas por el padre Cesáreo Gabaráin, las cuales son muy populares en la iglesia Católica, fue también el único religioso que ha tenido disco de oro en España, pero también fue acusado de abuso infantil.

El reconocido religioso comenzó a componer durante su estancia en el Colegio de Hermanos Maristas de Madrid, creando más de 500 temas que formaron parte de discos como:

Fue en este mismo colegio, donde alrededor de 1978, se le acusó de abuso infantil y por ello se le expulsó en 1980, pero se le nombró coadjunto de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves y responsable de los alumnos del Colegio San Fernando.

Cuatro alumnos del Colegio de Chamberi de Hermanos Maristas en Madrid, quienes lo acusaron diciendo:

Eduardo lo denuncia ante su tutor en 1978, una denuncia que, según los testimonios, trajo la expulsión de Gabaráin de este centro, pero lo pasaron a otro en Madrid.

El total de las víctimas puede ser de 356 alumnos de las escuelas maristas, según la contabilidad que lleve El País, esto ante la ausencia de datos oficiales o confirmados por medio de la iglesia, quien hasta el momento sigue negándolo y rechazando la investigación.

Hay que señalar que una de las canciones más conocidas de Gabaráin es “Pescador de Hombres” la cual es interpretada en las misas diciendo:

“Señor, me has mirado a los ojos

Sonriendo, has dicho mi nombre”