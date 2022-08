Cerca de 100 mascotas mueren en un incendio de casa en Florida; los dueños se dedicaban a rescatar animales [VIDEO]

Aproximadamente 100 animales murieron durante un incendio que ocurrió en una casa llena de mascotas, la cual pertenecía a una pareja de Florida que supuestamente rescataba y cuidaba animales, dijeron las autoridades.

La cuenta de muertos dentro de la casa de Jacksonville ha sumado hasta ahora 91 gatos, nueve perros y un pájaro.

Según el informe, ningún ser humano resultó herido en el incendio, menciona el NYP.

Las fuentes le dijeron a First Coast News que una pareja que vivía en la casa rescataba y cuidaba a los gatos locales, además de otras criaturas descarriadas y sin hogar.

Los oficiales locales de control de animales habían visitado la residencia previamente y encontraron que los animales no estaban siendo abusados o maltratados.

Ese no es el problema”, dijo al medio un veterinario local que examinó a algunos de los gatos de la pareja. “El tema no es un cuidado inadecuado, sino recolectarlos. Tenían más gatos que la Sociedad Protectora de Animales. Simplemente no saben cuándo decir que no”.