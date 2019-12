Cazador de ovnis dona toda su colección a la Universidad de Manitoba; muchos se centran en el incidente Falcon Lake

CANADÁ.-Una gran colección de varios documentos, informes y libros sobre Objetos Voladores no Identificados (Ovnis) fue donada a la Universidad de Manitoba, de Canadá, por Chris Rutkowski, un destacado cazador de ovnis canadiense.

Según informa el medio Live Science, el escritor científico y ufólogo donó 30 mil documentos relacionados con avistamientos de ovnis a la escuela.

"He estado investigando y publicando en este campo durante más de 40 años. He acumulado muchos archivos, notas, libros y revistas durante décadas, y siempre me he preguntado qué iba a pasar con todo eso ", dijo Rutkowski a Motherboard en una entrevista.

“El Director de Archivos me había visto en televisión hablando sobre el caso de Falcon Lake. Se me acercó y me preguntó si consideraría donar los archivos... Después de discutirlo durante la cena, me pregunté en voz alta sobre la posibilidad de donar toda mi colección. Y fue eso."

Muchos de los artículos que está donando se centran en un caso en particular: El incidente de Falcon Lake.

El 20 de mayo de 1967, el geólogo aficionado Stefan Michalak estaba buscando cuarzo cerca del lago Falcon en Manitoba cuando vio dos objetos brillantes en forma de cigarro flotando en el cielo.

Uno aterrizó cerca, y cuando se acercó a la nave, fue quemado por el gas caliente que prendió fuego a su ropa y dejó una red de ronchas en su cuerpo.

Fue ingresado en un hospital en Winnipeg para recibir tratamiento por las quemaduras y experimentó dolores de cabeza, desmayos y diarrea durante semanas después del encuentro.

El informe de Falcon Lake se considera uno de los casos de ovnis mejor documentados en la historia de Canadá.

The Stephen Michalak UFO Encounter at Falcon Lake. Manitoba, Canada - May 20, 1967 https://t.co/69VR5jfHyE pic.twitter.com/WYGNhs0d1v — RoundtownUFO Society (@RoundtownUFO) October 11, 2015

La colección es tan grande que, según los informes, los archiveros necesitaron cinco camionetas de carga para trasladarla.

"Debido al volumen del material y la necesidad de hacer un trabajo extenso para ponerlo a disposición de los investigadores, probablemente tomará alrededor de 10 años con los recursos que actualmente tenemos disponibles para enfocarnos en él", dijo la experta Joanna Aiton Kerr de los archivos.