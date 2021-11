Caso Ritterhouse: Convocan a quemar oficinas de gobierno en EU tras resolución en asesinato de manifestantes de Black Lives Matter

PORTLAND, Estados Unidos.- La policía de Portland declaró como disturbio una protesta en que participaron cerca de 200 personas el viernes por la noche por la absolución de un adolescente que mató a dos hombres e hirió a otro durante una manifestación en Wisconsin.

La jefatura de policía del condado Multnomah informó que los manifestantes rompieron ventanas, lanzaron objetos contra la policía y amenazaron con incendiar un edificio del gobierno local en el centro de Portland, según el canal de televisión KOIN TV, si bien la multitud se dispersó a las 11:00 de la noche.

Varias personas recibieron citaciones, indicó la jefatura de policía de Portland, aunque sólo una fue arrestada en cumplimiento con una orden pendiente por otro asunto.

Kyle Rittenhouse, absuelto tras muerte de protestantes de Black Lives Matter

Los inconformes se congregaron tras la absolución de Kyle Rittenhouse, de 18 años, en Kenosha, Wisconsin. Rittenhouse mató a dos hombres e hirió a otro durante una protesta del año pasado contra la brutalidad policial en Wisconsin.

Otras ciudades de Estados Unidos fueron escenario de protestas contra el veredicto, entre ellas Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

Alrededor de mil personas marcharon el sábado en la tarde por el centro de Chicago, en una movilización organizada por Black Lives Matter Chicago y otros grupos activistas locales. Según el periódico Chicago Tribune, los manifestantes llevaban pancartas que decían “DETENGAN LA SUPREMACÍA BLANCA” y “SALIMOS A LAS CALLES PARA PROTESTAR CONTRA ESTE SISTEMA RACISTA DE INJUSTICIA” con una imagen de Rittenhouse portando un arma.

Protestan contra veredicto por caso Rittenhouse

Tanya Watkins, directora ejecutiva del grupo Southsiders Organized for Unity and Liberation, pronunció un discurso durante un acto en la Plaza Federal previo a la marcha, según el periódico.

“Aunque no me sorprende el veredicto de ayer, estoy harta. Estoy molesta. Estoy enfurecida… He perdido cada gramo de confianza en este sistema”, dijo Watkins, quien es de raza negra.

En Carolina del Norte, docenas de personas se reunieron el sábado cerca del Capitolio estatal para protestar contra el veredicto, según el periódico Raleigh News & Observer.

Los oradores dirigieron a unas 75 personas para que corearan la frase “¡sin justicia no hay paz!” y “¡Hay que abolir a la policía!”

Policía vigila protestas tras resolución del caso Rittenhouse

Agentes en motocicleta acompañaron a los manifestantes y bloquearon el tránsito cuando la marcha pasaba frente a bares y restaurantes.

El año pasado, Portland registró protestas continuas y a menudo violentas, tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis. Algunos activistas se quejaron de que las autoridades respondieron con mano dura.

Poco después del veredicto en el caso de Rittenhouse, el jefe de la policía de Portland, Chuck Lovell, informó que los agentes estaban haciendo planes para posibles protestas el viernes en la noche y el fin de semana, informó KOIN.

Alrededor de las 20:50 horas, unas 200 personas se habían congregado en el centro de Portland y bloqueaban algunas calles.

Para las 21:00 horas ya había vidrios rotos y se habían causado daños en puertas de edificios municipales.

La policía tuiteó: “Una multitud se ha reunido cerca de SE 2nd Avenue y SE Madison Street y los participantes han comenzado a romper vidrios y a dañar las puertas de las instalaciones municipales en la zona. La gente está arrojando objetos a los policías en la zona”.

La jefatura de policía del condado Multnomah declaró los hechos como un disturbio y el sábado en la mañana anunció en un comunicado que algunos manifestantes habían arrojado orina, baterías y botellas de agua contra los agentes.