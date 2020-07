Caso Huawei: Por qué China amenaza a Nokia y a Ericsson si Europa no adopta la red 5G

NUEVA YORK, Nueva York.- El 20 de julio el Wall Street Journal dio a conocer que el gigante asiático evalúa tomar medidas contra las compañías de telecomunicaciones Ericsson y Nokia si la Unión Europea (UE) bloquea a Huawei Technologies con la entrada en operación de la red 5G en esa región.



En el artículo titulado “China May Retaliate Against Nokia and Ericsson If EU Countries Move to Ban Huawei”, los periodistas Liza Lin, Stu Woo y Lingling Wei indican que el Ministerio de Comercio de esa nación está valorando emitir controles que impedirían que ambas firmas europeas exporten productos que manufacturan ahí a otros países, lo que detendría varias de sus actividades al carecer de estos.



Tanto la sueca Ericsson como la finlandesa Nokia se encuentran entre los beneficiarios inmediatos de este capítulo de la guerra comercial de Estados Unidos contra Huawei, ya que en mayo de 2019 le prohibió vender sus equipos de telecomunicaciones a empresas estadounidenses por sospechas de que la compañía asiática pudiera aprovechar esos canales para el espionaje y sabotaje.

Tal veto ha impedido que Google incluya cualquiera de sus servicios, como el sistema operativo Android, en sus teléfonos inteligentes, agrega EFE. Recientemente, continúa la agencia, el 14 de julio Londres informó que en 2021 también prohibirá a los operadores de telecomunicaciones adquirir tecnología 5G de Huawei, con el objetivo de garantizar la seguridad. En una declaración ante la Cámara de los Comunes, Oliver Dowden, Ministro de Cultura Digital, Deportes y Medios de Comunicación, dijo que toda la infraestructura aportada hasta ahora por la multinacional de Pekín será eliminada del territorio británico de aquí a 2027.



No obstante, un vocero de Huawei calificó la resolución de Londres de "politizada" y “decepcionante".

Hasta el momento la UE no ha recomendado ninguna sanción, aunque sí ordenó una “caja de herramientas” de estándares de seguridad que los Estados miembros deberían aplicar al contratar a proveedores catalogados de alto riesgo para la puesta en marcha de redes quinta generación, como Huawei.



De acuerdo a Infobae, por ley dicho fabricante responde al régimen chino, como todas las grandes compañías del país que tienen un auditor del Partido Comunista Chino (PCC) en su directorio, con la facultad de acceder a sus datos.



Se encuentra la expectativa de como decidirá Alemania en septiembre de 2020 sobre el caso, la nación más importante de Europa por volumen económico.



Reuters apuntó que Nokia y Ericsson no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.



Actualmente, Huawei es una marca destacada y valiosa en China, además con amplia presencia en el viejo continente. En 2018 sus ganancias fueron superiores a los cien mil millones de dólares, según sus propios datos.

Entre sus principales artículos se encuentran los smartphones y tabletas de la marca. Aunque su fortaleza geopolítica radica, de acuerdo a sus críticos, en su cartera de clientes a nivel global: gobiernos, instituciones, operadoras y empresas de servicios públicos de todo el mundo.

La administración de Donald Trump anunció por primera vez la prohibición a las empresas estadounidenses de mantener vínculos comerciales con Huawei en mayo de 2019. / Archivo GH



¿QUÉ ES LA RED 5G O DE QUINTA GENERACIÓN?

Es una nueva tecnología móvil que incrementará drásticamente la velocidad de conexión, disminuirá al mínimo el tiempo de respuesta de la web (latencia) y permitirá conectar una cantidad masiva de dispositivos. National Geographic España lo resume en que “estaremos conectados a todo, todo el día, y en el menor tiempo posible”.

El 5G hará realidad el “internet de las cosas”, es decir, la interconexión digital de objetos cotidianos con internet para operar vehículos autónomos, robots industriales, mobiliario urbano, la lavadora, el refrigerador, entre otros, compartiendo información en tiempo real y permanentemente.

“El 5G permitirá navegar hasta a 10 GBps (gigabytes por segundo), 10 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica del mercado. A ese ritmo se podrá, por ejemplo, descargar una película completa en cuestión de segundos”, detalla la revista. Otro ejemplo será efectuar cirugías quirúrgicas teleasistidas.

El vehículo conceptual de Huawei HiCar se ve en exhibición en su nueva tienda insignia en Shanghai, China, el 16 de julio de 2020. / EFE



ANTECEDENTES DE LA LA RED 5G O DE QUINTA GENERACIÓN

La denominación de 5G se refiere a la quinta generación de redes móviles que existen, siendo las anteriores:

Red 1G: teléfonos móviles que solo permitían hablar.

Red 2G: introdujo los mensajes SMS.

Red 3G: smartphones con conexión a Internet.

Red 4G: desarrolló la banda ancha, que permite la reproducción de vídeos en tiempo real (streaming) o la realidad aumentada.

Actualmente, solo cuatro compañías están en la competencia por la puesta en marcha de la tecnología 5G, entre ellas Huawei, Nokia y Ericsson.



Aunque en la actualidad estas dos últimas solo cuenta con un 1% del mercado internacional de móviles. Mientras que la firma de Pekín es la tercera a nivel global que más celulares vende.



Cuando se trata de la red de quinta generación, de acuerdo a una investigación de IPlytics, Nokia es la segunda desarrolladora en el mundo con más patentes 5G, sumando mil 427, después de Huawei que registra mil 554.



No obstante, la BBC indica que las tecnológicas chinas son líderes en patentes con cerca del 34%, Corea del Sur 24%, Estados Unidos y Finlandia, con un 14% cada uno.



Asimismo, la firma de Finlandia es vital en la infraestructura, ya que promete brindar una "ventana única" para el 5G debido a una serie de chips que reducirían costos y mejorarían el rendimiento, agrega la cadena británica.



Por su parte, Ericsson se ha sumado al despliegue de la 5G, principalmente en infraestructuras. "Ericsson ya envió más de tres millones de antenas preparadas para el 5G a sus clientes en todo el mundo", remarcó Börje Ekholm, presidente y director general de dicha empresa.

Con información de la BBC, EFE, National Geographic España, Reuters y Wall Street Journal