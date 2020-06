Casa Blanca sabía de las recompensas rusas en 2019: AP

WASHINGTON, D.C.- A principios de 2019, altos funcionarios de la Casa Blanca estaban al tanto de la inteligencia clasificada que indicaba que Rusia ofrecía en secreto recompensas a los talibanes por la muerte de estadounidenses, un año antes de lo que se informó anteriormente, según funcionarios estadounidenses con conocimiento directo de la inteligencia.

La evaluación se incluyó en al menos uno de los informes de inteligencia diarios escritos por el presidente Donald Trump en ese momento, según los funcionarios. El entonces asesor de seguridad nacional John Bolton también les dijo a sus colegas en ese momento que informó a Trump sobre la evaluación de inteligencia en marzo de 2019.

La Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre la conciencia de Trump u otros funcionarios sobre las provocaciones de Rusia en 2019. La Casa Blanca ha dicho que Trump no fue, y aún no ha sido, informado sobre las evaluaciones de inteligencia porque no han sido totalmente verificadas. Sin embargo, es raro que la inteligencia se confirme sin ninguna duda antes de que se presente a los altos funcionarios.

Se niegan hablar sobre recompensas

Bolton se negó a comentar el lunes cuando la AP le preguntó si había informado a Trump sobre el asunto en 2019. El domingo, sugirió a NBC que Trump alegaba ignorancia de las provocaciones de Rusia para justificar la falta de respuesta de su administración.

"Puede repudiar todo si nadie se lo cuenta", dijo Bolton.

Las revelaciones arrojan nuevas dudas sobre los esfuerzos de la Casa Blanca para distanciar a Trump de las evaluaciones de inteligencia rusas. La AP informó el domingo que las preocupaciones sobre las recompensas rusas también estaban en una segunda sesión informativa presidencial escrita este año y que el actual asesor de seguridad nacional Robert O’Brien había discutido el asunto con Trump. O’Brien niega haber hecho eso.´

El lunes, O'Brien dijo que si bien las evaluaciones de inteligencia con respecto a las recompensas rusas "no se han verificado", la administración "se ha estado preparando si la situación justifica una acción".

La conciencia anterior de la administración sobre los esfuerzos rusos plantea preguntas adicionales sobre por qué Trump no tomó medidas punitivas contra Moscú por los esfuerzos que ponen en riesgo la vida de los miembros del servicio estadounidense. Trump ha buscado durante todo su tiempo en el cargo mejorar las relaciones con Rusia y el presidente Vladimir Putin, moviéndose este año para tratar de restablecer a Rusia como parte de un grupo de líderes mundiales de los que había sido expulsado.

Las autoridades dijeron que no consideraban que las evaluaciones de inteligencia en 2019 fueran particularmente urgentes, dado que la intromisión rusa en Afganistán no es un hecho nuevo. Los funcionarios con conocimiento del aparente informe de Bolton para Trump dijeron que no contenía "inteligencia accionable", lo que significa que la comunidad de inteligencia no tenía suficiente información para formar un plan estratégico o respuesta. Sin embargo, la evaluación clasificada de las recompensas rusas era el único propósito de la reunión.

Los funcionarios insistieron en el anonimato porque no estaban autorizados a revelar la información altamente confidencial.

La inteligencia que surgió a principios de 2019 indicó que los operativos rusos se habían vuelto más agresivos en su deseo de contratar con los talibanes y los miembros de la Red Haqqani, un grupo militante alineado con los talibanes en Afganistán y designó una organización terrorista extranjera en 2012 durante la administración Obama .

Las reuniones

El Consejo de Seguridad Nacional y el subsecretario de defensa de inteligencia celebraron reuniones sobre la inteligencia. El NSC no respondió a preguntas sobre las reuniones.

El lunes por la noche, el Pentágono emitió un comunicado diciendo que estaba evaluando la inteligencia, pero hasta ahora "no tenía evidencia que corroborara para validar las acusaciones recientes".

"De todos modos, siempre tomamos la seguridad de nuestras fuerzas en Afganistán, y en todo el mundo, con la mayor seriedad y, por lo tanto, adoptamos continuamente medidas para evitar daños por posibles amenazas", dijo el portavoz del Pentágono Jonathan Hoffman.

Las preocupaciones sobre las recompensas rusas surgieron nuevamente este año después de que miembros del grupo de élite Naval Special Warfare Development Group, conocido por el público como SEAL Team Six, allanaron un puesto avanzado talibán y recuperaron aproximadamente $ 500,000 en moneda estadounidense. Los fondos reforzaron las sospechas de la comunidad de inteligencia estadounidense de que los rusos habían ofrecido dinero a los militantes talibanes y las asociaciones vinculadas.

La Casa Blanca sostiene que el presidente tampoco estaba al tanto de este hecho.

Los funcionarios le dijeron a AP que los funcionarios de carrera del gobierno desarrollaron posibles opciones para que la Casa Blanca respondiera a la agresión rusa en Afganistán, que fue reportada por primera vez por The New York Times. Sin embargo, la administración Trump aún no ha autorizado ninguna acción.

La inteligencia en 2019 y 2020 en torno a las recompensas rusas se derivó en parte de los informes de los militantes talibanes capturados. Funcionarios con conocimiento del asunto dijeron a la AP que los agentes talibanes de extremos opuestos del país y de tribus separadas ofrecieron cuentas similares.

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, negó que los oficiales de inteligencia rusos hayan ofrecido pagos a los talibanes a cambio de atacar a las fuerzas estadounidenses y de la coalición.

El secretario de Estado Mike Pompeo llamó al jefe negociador de los talibanes, dijo el martes un portavoz de los insurgentes, pero no se sabía si hubo alguna mención durante su conversación sobre las acusaciones sobre las recompensas rusas. Pompeo presionó a los insurgentes para reducir la violencia en Afganistán y discutió formas de avanzar en un acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes firmado en febrero, tuiteó el portavoz de los talibanes.

Estados Unidos está investigando si los estadounidenses murieron a causa de las recompensas rusas. Los funcionarios se centran en un ataque de abril de 2019 contra un convoy estadounidense. Tres marines estadounidenses fueron asesinados después de que un automóvil armado con explosivos detonó cerca de sus vehículos blindados cuando regresaron al aeródromo de Bagram, la mayor instalación militar estadounidense en Afganistán.

El Departamento de Defensa los identificó como Sargento de Marina. Christopher Slutman, 43, de Newark, Delaware; El sargento Benjamin Hines, 31, de York, Pennsylvania; y Cpl. Robert Hendriks, 25, de Locust Valley, Nueva York. Eran soldados de infantería asignados al 2º Batallón, 25º de Infantería de Marina, una unidad de infantería de reserva con sede en Garden City, Nueva York.

El padre de Hendriks dijo a la AP que incluso un rumor de recompensas rusas debería haberse abordado de inmediato.

"Si esto fue barrido debajo de la alfombra para no hacerlo un problema mayor con Rusia, y se derramó una onza de sangre cuando supieron esto, perdí todo respeto por esta administración y todo", dijo Erik Hendriks.

Otros tres miembros del servicio y un contratista afgano resultaron heridos en el ataque. A partir de abril de 2019, el ataque estaba bajo una investigación separada, sin relación con las recompensas rusas.

Los funcionarios que hablaron con la AP también dijeron que estaban observando de cerca los ataques internos de 2019 para determinar si estaban vinculados a las recompensas rusas.