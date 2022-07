Carl Spurlin Dekel: Veterano de la Segunda Guerra Mundial lamenta en lo que se ha convertido EU en unas duras declaraciones

WASHINGTON.-Gran parte de lo que lucharon los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial "se fue por el desagüe", según el infante de marina estadounidense Carl Spurlin Dekel, quien celebró su cumpleaños número 100 la semana pasada.

Dekel dice que servir a su país en la Segunda Guerra Mundial fue lo más importante que hizo, según Fox 13.

El veterano y poseedor de Silver Star dice que no dudaría en arriesgar su vida nuevamente, pero lamenta en lo que "se ha convertido EU".

"La gente no se da cuenta de lo que tiene", dijo Dekel al medio. "Las cosas que hicimos y las cosas por las que luchamos y los chicos que murieron por ello, todo se fue por el desagüe".

"No tenemos el país que teníamos cuando me crié, en absoluto", indicó. "Nadie se divertirá tanto como yo. Nadie tendrá la oportunidad que yo tuve. Simplemente no es lo mismo y eso no es lo que nuestros muchachos, no es por lo que murieron".

Las declaraciones de Dekel se produjeron el mismo día en que EU perdió al último superviviente de la Medalla de Honor de la Segunda Guerra Mundial.

Hershel “Woody” Williams murió el miércoles a los 98 años, rodeado de su familia en un hospital que lleva su nombre en su estado natal de Virginia Occidental.

Dekel dice que ha vivido tanto por su aprecio por las cosas simples

Dekel afirmó haber vivido una buena vida y sugirió que la causa de su longevidad y buena salud era su aprecio por las cosas simples.

Realmente creo que todo en el mundo es hermoso. Quiero decir, es maravilloso si me levanto por la mañana y veo todas estas plantas, todas esas flores y la hierba verde en el suelo”, comentó a Fox13.

Dekel mostró con orgullo sus numerosas medallas de su época en la Infantería de Marina. Pero cuando el veterano de batalla pensó en las personas que había perdido, comenzó a llorar.

Declaró: “Absolutamente no tenemos el mismo país que teníamos cuando me criaron”.

“Nadie lo disfrutará tanto como yo. Nadie más tendrá la oportunidad que yo tuve. Simplemente no es lo mismo. Además, esa no fue la causa de la muerte de nuestros muchachos".

No está claro a qué se refería Dekel explícitamente, pero la violencia reciente, los tiroteos masivos, el aumento de los precios y la revocación de importantes fallos de la Corte Suprema de EU han dañado la moral de la nación.