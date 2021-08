Cardenal de EU que criticó vacunación antiCovid es hospitalizado por Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- La cuenta de Twitter del cardenal estadounidense Raymond Leo Burke informó que el religioso se encuentra hospitalizado con asistencia respiratoria luego de contagiarse de Covid-19.

La noticia de la hospitalización de Burke de 73 años de edad sale una semana después de que en la red social cuestionara la vacunación contra el Covid-19, de acuerdo a CNN.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El cardenal Burke ha sido ingresado en el hospital con COVID-19 y está siendo asistido por un ventilador. Los médicos se sienten alentados por su progreso. ÉL rezó fielmente el Rosario por quienes padecen el virus. En esta Vigilia de la Asunción, recemos ahora el Rosario por él”, se lee en la publicación.

SE DESCONOCE SI BURKE SE VACUNÓ CONTRA EL COVID

Hasta el momento se desconoce si Burke se vacunó con alguna de las dosis contra el Covid-19, pero varios medios estadounidenses han recordado su postura respecto a la vacunación masiva.

"La vacunación en sí no se puede imponer de manera totalitaria a los ciudadanos. Cuando el estado adopta una práctica de este tipo, viola la integridad de sus ciudadanos. Si bien el estado puede proporcionar regulaciones razonables para salvaguardar la salud, no es el último, no es el último proveedor de salud, Dios lo es. Todo lo que el estado proponga debe respetar a Dios y su ley", dijo Burke el año pasado.

Anteriormente el cardenal ha mencionado que “el misterioso virus de Wuhan” ha sido utilizado por opositores de las familias y la libertad de los estados para poder avanzar en sus planes malvados.

Con información de Milenio.