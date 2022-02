Captan a mujer trans condenada por abuso contra niña celebrando sentencia y que no será registrada como agresor sexual

LOS ÁNGELES, California.- Las grabaciones telefónicas de la cárcel delatan a Hannah Tubbs, una mujer transgénero de 26 años, celbrando su "condena leve" y que no será registrado como agresor sexual.

Tubbs fue sentenciado en el condado de Los Ángeles por agredir sexualmente a una niña de 10 años en un baño, pero en la grabación se regodea con la sentencia que recibió por su crimen atroz.

Tubbs se declaró culpable el mes pasado de haber abusado sexualmente de una niña en 2014 en el baño de un restaurante, cuando a Tubbs le faltaban dos semanas para cumplir 18 años y aún se identificaba como un hombre llamado James. Según los informes, Tubbs agarró a la niña por el cuello y la empujó a un baño antes de meterle las manos en los pantalones y abusar de ella, y finalmente se detuvo después de que alguien más entrara al baño.

Después de ser arrestado ocho años después de que ocurriera el crimen, Tubbs comenzó a "identificarse" como mujer y cambió su nombre a Hannah.

Captan a mujer trans celebrando sentencia por abuso contra niña

En la grabación , según lo informado por Fox News , se puede escuchar a Tubbs, hablando con su padre por teléfono luego de recibir la sentencia por abusar de una menor.

Se le aprecia riendo, y comparó la condena con "un tirón de orejas" gracias a las políticas contra este tipo de criminales en la región, además, resalta que ni siquiera tendría que registrarse como delincuente sexual.

"Me declararé culpable", dice Tubbs en una grabación. "Me van a poner en libertad condicional, y se retirará, se hará, no tendré que registrarme, no tendré que hacer nada".

"¿No tendrás que registrarte?" Se puede escuchar a su padre preguntando.

"No tendré que hacer nada de eso", respondió Tubbs.

"Entonces, ¿qué te van a hacer?" preguntó su padre.

"Nada", respondió Tubbs, riendo.

La sentencia contra la mujer trans por abuso contra niño

Tubbs fue sentenciado a dos años en un centro de detención juvenil gracias al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, un fiscal de izquierda que por regla general se niega a acusar a los delincuentes menores de edad como adultos, a pesar de que a Tubbs solo le faltaban solo dos semanas para tener la mayoría de edad cuando ocurrió el incidente, a pesar de que ahora tiene 26 años y de que ya tiene un cargo separado por abuso sexual de un niño en su registro.

Con todo, Tubbs puede terminar cumpliendo unos seis meses en prisión y no tendrá que registrarse como delincuente sexual por sus delitos.

Gascón ahora dice que si hubiera sabido el “desprecio” que Tubbs tenía por su víctima, “habría manejado este caso de manera diferente”.

“Si bien para la mayoría de las personas varios años de cárcel son adecuados, puede que no lo sean para la Sra. Tubbs”, dijo Gascón en el comunicado. “Si hubiéramos sabido sobre su desprecio por el daño que causó, habríamos manejado este caso de manera diferente. Los temas y hechos complejos de su caso particular eran inusuales, y debería haberlos tratado de esa manera. Este cambio en la política nos permitirá el espacio para hacer eso en el futuro”.