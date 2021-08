Captan a mamá vendando a su hija para que pida limosna fingiendo discapacidad

BOGOTÁ, Colombia.- En video quedó registrado el momento en el que una mamá está vendando a su hija para que pida limosna fingiendo discapacidad. La mujer que venía en una motocicleta, además colocó un letrero que decía "Ayúdame soy discapacitada" a la joven.

Poco antes del vendaje y el letrero, la "muchachita" caminaba normal, pero luego incluso se sienta en una silla de ruedas y sostiene el cartel.

La persona que graba el video cuenta que la mujer usa la técnica para hacer pasar a su hija como discapacitada con el fin de pedir dinero en el barrio de Bucaramanga.

"Esta vaina no puede ser hermano, esto no es real, cómo es posible. Yo estaba cuando ellos llegaron bien vestidos y se transformaron. ¡Uy no, no me la creo! Cómo una mamá puede hacer eso porque al parecer es la hija. Qué rabia", se escucha a quien hace la grabación, que pide una explicación.



"No se meta, no le importa"

La respuesta a los comentarios de la persona que filma no tardó en llegar, pues la madre contesta tajante: "no se meta en lo que no le importa", a la vez que se cubre con el letrero.

Por este caso ya existe una denuncia ante las autoridades colombianas, según reportó el portal El Tiempo.

El alcalde Juan Carlos Cárdenas reprobó el hecho y anunció una investigación.

"No hay derecho. No pueden usar a los niños y niñas para pedir limosna y hacerlos pasar por personas con discapacidad. Esto es indignante. Desde la Secretaría del Interior ya trabajamos para realizar el procedimiento correspondiente en este caso. Gracias por la denuncia", escribió en su cuenta de Twitter.

Bucaramanga es uno de los lugares que más registro tiene sobre mendicidad infantil, por lo que las autoridades constantemente despliegan operativos en semáforos con el objetivo de mitigarlos.