Captan a enfermera que fingió aplicar vacuna contra Covid-19 a adulto mayor en Colombia

En la grabación, la familiar del señor le recrimina a la enfermera "¡Usted no le aplicó nada!", puesto que claramente se ve cómo inyectó la aguja sin aplicar alguna dosis. La auxiliar intentó defenderse al preguntarle si no vio que lo realizó, sin embargo, el adulto mayor contestó a la enfermera que él no sintió nada.