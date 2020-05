Cansados de tanta tarea, niños cortan internet de maestra

ALBACETE, España.- Dos niños decidieron salir a cortar el cableado del internet de su maestra en Albacete, España, al estar cansados de tener tanta tarea durante el confinamiento.

Los menores de nueve años aprovecharon la hora diaria de desconfinamiento, la cual fue establecida desde el pasado 2 de mayo, para dirigirse a la casa de su profesora, subir por una escalera y cortar el cableado del internet.

Sin embargo, fueron sorprendidos por la mujer, quien los reportó a las autoridades al verlos a través de una ventana.



“Me he asomado por casualidad y los he visto en plena faena a estos dos alumnos. Me estaban cortando un cable de la fachada. No sé qué pretendían pero desde luego algo bueno no era”.

Acompañados por sus padres, los niños acudieron a confesar ante la policía, quienes argumentaron que su maestra les estaba dejando mucha tarea.

La profesora no presentó cargos, debido a que los padres de familia se encargarán de arreglar la travesura de sus hijos.