Canadá compró un millón de mascarillas a China; resultaron defectuosas

OTTAWA, Canadá.- Canadá compró un millón de mascarillas KN95 a China, y al recibirlas se percató que no cumplían las normativas federales de calidad para su uso contra el Covid-19, informó el Departamento de Salud del país norteamericano.

Razón por la cual no fueron entregadas al personal médico que está en la primera línea de atención de la pandemia, ya que se ubican por debajo de los estándares de protección necesarios contra el virus, indicó el periódico The Globe and Mail con sede en Toronto.

El vocero del Departamento de Salud, Eric Morrissette explicó que el alza en la demanda internacional de este tipo de artículo de protección ha causado que varios países acudan a nuevos manofactureros y proveedores.

En concordancia, la dependencia sanitaria aseguró que “Canadá se enfrenta a la competencia de países de todo el mundo por equipos médicos de protección en este momento”, y en consecuencia “se ve obligada a comprar equipos vitales de proveedores desconocidos”.

El Departamento y la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC, por sus siglas en inglés) aseveraron:

Hasta la fecha, PHAC identificó aproximadamente un millón de máscaras KN95 que no cumplen con las especificaciones para los entornos de atención médica. Estos artículos no se distribuyeron a las provincias y territorios para la respuesta de atención de salud de primera línea, y se están evaluando posteriormente para su uso en entornos no relacionados con la atención de salud”.

No obstante, la Agencia realiza una “diligencia debida” en todos los insumos médicos adquiridos, previo a su distribución a las provincias y urbes canadiendes.

Finalmente, la incógnita permanece respecto a si la administración a cargo de Justin Trudeau pedirá un rembolso por la mercancía defectuosa.

Con información de Globe and Mail.