Cámara de EU inicia sesión histórica contra Donald Trump

WASHINGTON (AP) - La Cámara de los Estados Unidos cedió el miércoles a una sesión histórica para acusar al presidente Donald Trump por cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, votos que dejarán una marca duradera en su mandato en la Casa Blanca.



La presidenta Nancy Pelosi solicitó que los demócratas, que tienen los votos para convertir a Trump en el tercer presidente estadounidense en ser destituido , se reúnan en el piso de la cámara "para ejercer uno de los poderes más solemnes que nos otorga la Constitución".

Durante este momento de oración en la historia de nuestra nación, debemos honrar nuestro juramento de apoyar y defender nuestra Constitución de todos los enemigos, extranjeros y nacionales", dijo Pelosi a sus colegas en una carta en la víspera de la votación.



Tan pronto como se abrió la sesión, los republicanos trataron de detenerla.



"Para que podamos dejar de perder el tiempo de Estados Unidos en juicio político, me muevo porque la Cámara de Diputados ahora se levanta", dijo el representante Andy Biggs, republicano de Arizona, presidente de la Cámara conservadora. Freedom Caucus.



Forzó una votación nominal, el primero de varios esfuerzos procesales esperados durante el día para tratar de retrasar los procedimientos. Fue derrotado en una votación partidaria. Luego, los republicanos intentaron forzar una votación condenando las acciones de los líderes de los comités demócratas, basándose en objeciones a la forma en que los demócratas llevaron a cabo audiencias que condujeron a la votación del miércoles.



La madrugada del miércoles, Trump tuiteó su indignación: "¿Pueden creer que la izquierda radical me acusará hoy, no haga nada a los demócratas, y NO HICE NADA MAL! Una cosa terrible.



El presidente, que se espera que parta más tarde para una manifestación en el estado de Michigan en el campo de batalla electoral, envió una furiosa carta a Pelosi el martes para denunciar la "cruzada viciosa" en su contra, pero reconoció que era incapaz de detener el resultado esperado.

"Cuando las personas miran hacia atrás en este asunto, quiero que lo entiendan y aprendan de él, para que nunca más le pueda pasar a otro presidente", escribió.



La rara empresa de acusar a un presidente, que se desarrollará durante más de seis horas de debate el miércoles, ha dividido a los legisladores en el Congreso de la misma manera que los estadounidenses tienen diferentes puntos de vista sobre la inusual presidencia de Trump y los artículos de juicio político contra él.



Según un recuento compilado por The Associated Press, Trump estaba en camino de ser acusado formalmente por una mayoría de la Cámara. No se esperaba que los republicanos votaran por la destitución ya que el partido del presidente se mantiene firme con Trump, y se espera que el Senado, donde el Partido Republicano tiene la mayoría, lo absuelva en un juicio el próximo año.



"Ayúdenlos y ayúdenos a todos", dijo el capellán de la Cámara, el reverendo Pat Conroy, mientras abría el procedimiento con la oración de la mañana.



Pelosi, quien advirtió a principios de este año contra la persecución estrictamente partidista, no obstante tiene los números de los demócratas para aprobarlo.



Muy tristemente, los hechos han dejado en claro que el Presidente abusó de su poder para su propio beneficio personal y político y que obstruyó el Congreso", escribió Pelosi a sus colegas. "En Estados Unidos, nadie está por encima de la ley".



El líder de la minoría Kevin McCarthy, republicano por California, sugirió que los republicanos podrían intentar deshacer el voto algún día. "Quizás un futuro Congreso incluso eliminaría esta votación", dijo a Fox News, desmintiendo los procedimientos de juicio político de un mes como los más rápidos de la historia.



Desde Alaska hasta Florida, decenas de miles de estadounidenses marcharon en apoyo de la acusación el martes por la noche, desde una manifestación a través de una lluviosa Times Square hasta un puñado de activistas en vigilia en pequeños pueblos. Llevaban letreros que decían "¡Salva la Constitución - Acusa!" Y "Criminal en jefe".

Trump implora a los estadounidenses que "lean la transcripción ", pero los testigos de la acusación confirmaron en gran medida los hechos de su llamada telefónica de julio con el presidente de Ucrania . Trump le pidió a Volodymyr Zelenskiy que investigara a los demócratas y a su rival político de 2020, Joe Biden. En ese momento, el líder recién elegido de Ucrania esperaba una codiciada visita a la Casa Blanca para mostrar su posición con los Estados Unidos, el aliado más importante de su país. También contaba con casi $ 400 millones en ayuda militar mientras su país enfrenta a un vecino hostil, Rusia.



La pregunta para los legisladores y los estadounidenses es si esas acciones, y el bloqueo de la Casa Blanca a los funcionarios que testifican para la investigación de la Cámara, son delitos impecables.

Trump parecía tener la intención de que su extenso mensaje acusatorio fuera menos para Pelosi que para la amplia audiencia de ciudadanos, incluidos los votantes de 2020, viendo cómo se desarrolla la historia en Capitol Hill.



Acusó a los demócratas de actuar a partir del "Síndrome de trastorno de Trump", todavía molesto por sus pérdidas en las elecciones de 2016. "Ustedes son los que traen dolor y sufrimiento a nuestra República para su propio beneficio egoísta, personal político y partidista", escribió.



Retratándose a sí mismo como una víctima irreprochable, como lo hace a menudo, Trump comparó la investigación de juicio político con los "Juicios de Brujas de Salem". Más tarde, cuando se le preguntó si tenía alguna responsabilidad en los procedimientos, dijo: "No, no creo que haya ninguno.

Cero, por decirlo suavemente.



Pero la resolución de juicio político de la Cámara dice que Trump abusó del poder de su oficina y luego trató de obstruir la investigación en el Congreso como "ningún otro" presidente en la historia. "El presidente Trump, mediante tal conducta, ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional y la Constitución si se le permite permanecer en el cargo", dice.



Los legisladores demócratas centristas, incluidos muchos estudiantes de primer año de primer año que construyeron la mayoría de la Cámara y podrían arriesgarse a su reelección en distritos donde el presidente es popular, han anunciado que votarán para destituir.



El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, estableció el tono partidista para el siguiente paso, ya que la atención se dirigirá al Senado , que, según la Constitución, se requiere para llevar a cabo un juicio por los cargos. Se espera que ese juicio comience en enero.



"No soy un jurado imparcial", declaró McConnell. La cámara de mayoría republicana está segura de absolver al presidente.



Los legisladores que cruzan las líneas del partido enfrentan consecuencias. Un demócrata de primer año, Jeff Van Drew, de Nueva Jersey, está indicando que cambiará de partido para convertirse en republicano después de oponerse al juicio político. A principios de este año, el representante conservador de Michigan Justin Amash dejó el Partido Republicano cuando favoreció la destitución.

Un nuevo congresista demócrata, Jared Golden de Maine, dijo que votaría para destituir por abuso de poder pero no por obstrucción.



Con la esperanza de despachar con largos procedimientos del Senado, McConnell rechazó el impulso de los demócratas del Senado por un nuevo testimonio de juicio político e hizo un último alegato de que los demócratas de la Cámara "retroceden del precipicio" de la esperada votación del miércoles.



La acusación es una decisión política", dijo McConnell. “La Cámara tomó la decisión política partidista de destituir. Anticiparía que tendremos un resultado mayormente partidista en el Senado. No soy imparcial sobre esto en absoluto ".



Los comentarios de McConnell el martes efectivamente cerraron la puerta a las negociaciones para un acuerdo propuesto por el líder demócrata, el senador Chuck Schumer, que quiere llamar a los altos funcionarios de la Casa Blanca para el juicio del Senado.