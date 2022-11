Cae hombre acusado de arrastrar con su camión a un perro con correa al sur de Phoenix

PHOENIX, Arizona.- Un hombre fue detenido tras ser acusado de arrastrar a un perro con correa con su camioneta en el sur de la ciudad de Phoenix.

Se trata de José Popoca, de 43 años, quien fue visto por un testigo el pasado 12 de noviembre arrastrando al perro cerca de Central Avenue y Broadway Road, de acuerdo con documentos de la corte.

El testigo intentó notificar al conductor que el perro estaba siendo arrastrado dos veces y cada vez el acusado [Popoca] se alejó a toda velocidad", se lee en los documentos judiciales.

Supuestamente Popoca aparcó entonces el camión y abandonó la zona a pie. Cuando un agente llegó al sitio, la policía dice que Popoca volvió al camión y le quitó la correa.

Alegó no saber nada al respecto

Posteriormente, arrestaron a este hombre, quien afirmó que no sabía que había un perro con correa atado al camión "y dijo que no vio nada y que no se le notificó nada".

Afortunadamente, el perro pudo escapar de la correa mientras era arrastrado y ahora se encuentra bajo el cuidado de la Arizona Humane Society.

En tanto, Popoca fue fichado en la cárcel y está acusado de crueldad animal.