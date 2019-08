Buque iraní perseguido por EU cambia su ruta y se dirige hacia Turquía

DUBÁI.- Un petrolero de bandera iraní perseguido por Estados Unidos en medio de tensiones intensas entre Teherán y Washington cambió su destino a un puerto en Turquía después de que Grecia dijo que no arriesgaría sus relaciones con Estados Unidos al ayudarlo. .

Mientras tanto, Irán sancionó a un destacado grupo de expertos con sede en Washington que provocó críticas al acuerdo nuclear de Teherán en 2015 con las potencias mundiales por su presunto "terrorismo económico", algo que la organización describió como una "insignia de honor".

La tripulación del petrolero Adrian Darya 1, anteriormente conocido como Grace 1, actualizó el sábado su destino listado en su Sistema de Identificación Automática a Mersin, Turquía, una ciudad portuaria en el sur del país y hogar de una terminal petrolera.

Sin embargo, los navegantes pueden ingresar cualquier destino en el AIS, por lo que Turquía puede no ser su verdadero destino. Mersin está a unos 200 kilómetros (125 millas) al noroeste de una refinería en Baniyas, Siria, donde las autoridades alegaron que Adrian Darya se dirigía antes de ser confiscado en Gibraltar a principios de julio.

Los medios estatales iraníes no reconocieron el nuevo destino reportado del Adrian Darya, que transporta 2,1 millones de barriles de petróleo crudo iraní por valor de unos 130 millones de dólares. Tampoco hubo ninguna reacción inmediata de Turquía, cuyo presidente Recep Tayyip Erdogan trata directamente con Teherán y Rusia por la larga guerra de Siria.

El sitio web de seguimiento de buques MarineTraffic.com mostró la posición de Adrian Darya como justo al sur de Sicilia en el Mar Mediterráneo. A las velocidades actuales, estimó que Adrian Darya llegaría a Mersin en aproximadamente una semana.

El Departamento de Estado dijo que había "transmitido nuestra fuerte posición a TODOS los puertos en el Mediterráneo que deberían ser advertidos sobre facilitar Grace 1", sin dar más detalles.

La detención de Adrian Darya y la posterior liberación de Gibraltar han agregado combustible a las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, después de que el presidente Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las potencias mundiales hace más de un año por las preocupaciones sobre el programa de misiles balísticos de Irán y la influencia regional. . En el tiempo transcurrido desde entonces, Irán perdió miles de millones de dólares en negocios permitidos por el acuerdo, ya que Estados Unidos volvió a imponer y creó sanciones que impidieron en gran medida que Teherán vendiera petróleo crudo a bordo, una fuente crucial de divisas para la República Islámica.

En documentos de la corte federal de EE. UU., Las autoridades alegan que el verdadero dueño de Adrian Grace es la Guardia Revolucionaria de Irán, una organización paramilitar que solo responde ante el Líder Supremo Ayatolá Ali Khamenei. Estados Unidos declaró a la Guardia Revolucionaria una organización terrorista extranjera en abril, la primera vez que Estados Unidos nombró a una fuerza militar de una nación como tal, dándole el poder legal de emitir una orden de captura del buque. Sin embargo, eso requeriría que otra nación reconozca la orden judicial.

Adrian Darya había puesto su destino previsto como Kalamata, Grecia, a pesar de que el puerto no tenía la infraestructura para descargar el petróleo del buque tanque. El Departamento de Estado presionó a Grecia para que no ayudara al buque.

Mientras tanto, Irán continúa reteniendo al petrolero de bandera británica Stena Impero, que se incautó en una redada estilo comando el 19 de julio después de la toma de Adrian Darya. Los analistas sugirieron que el lanzamiento de Adrian Darya vería a Stena Impero liberarse, pero eso aún no ha sucedido.

A última hora del sábado, los medios estatales iraníes informaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores del país había impuesto sanciones a la Fundación para la Defensa de las Democracias y su CEO, con sede en Washington, por su papel en la promoción de sanciones y "terrorismo económico" contra Irán. Los informes acusaron a la fundación y a su CEO, Mark Dubowitz, de dañar "intencionalmente" los intereses vitales de Irán al difundir mentiras y hacer campañas negativas contra Irán.

Los medios estatales dijeron que las sanciones permiten acciones judiciales contra la fundación, Dubowitz y colegas iraníes. Pero al igual que las sanciones estadounidenses, tienen poco efecto a menos que una persona use activamente el sistema financiero iraní. Irán en los últimos años ha sancionado a funcionarios y empresas del gobierno de EE. UU. En respuesta a la presión estadounidense.

En una declaración a The Associated Press, Dubowitz dijo que su grupo de expertos "considera su inclusión en cualquier lista publicada por el régimen como una insignia de honor". Más tarde, Dubowitz comenzó a describir el movimiento como una "amenaza", citando un idioma en inglés informe de la agencia de noticias semioficial iraní Mehr que dijo que "tomar (de) cualquier acción de los aparatos judiciales y de seguridad contra el FDD y sus cómplices iraníes y no iraníes se considerará legítimo".

El Departamento de Estado describió de manera similar el movimiento de Irán contra la fundación como una "amenaza".

"Estados Unidos toma en serio las amenazas del régimen", escribió la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, en Twitter. "Tenemos la intención de responsabilizar a Irán por comprometer directa o indirectamente la seguridad de cualquier estadounidense".

También el sábado, el jefe de la Guardia, general Hossein Salami, dijo que había probado con éxito un "nuevo misil" un día antes, pero no dio detalles sobre el tipo de arma, según la agencia de noticias semioficial Tasnim. . El presidente de Irán, Hassan Rouhani, lanzó el jueves un sistema de misiles de defensa aérea fabricado por Irán, el Bavar-373. En junio, Irán derribó un avión no tripulado de vigilancia estadounidense en el Estrecho de Ormuz. Trump estuvo a punto de tomar represalias, pero suspendió un ataque aéreo en el último momento.