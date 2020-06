Bukele reparte alimentos tras paso de "Amanda" por El Salvador

SAN SALVADOR, El Salvador.- El presidente de El Salvador Nayib Bukele entregó alimentos y brindó una conferencia en la Comunidad Nueva Israel, en San Salvador, una de las zonas fuertemente afectadas por las lluvias.

Los estragos causados por la depresión tropical Amanda en El Salvador son una amenaza para la atención de la pandemia del Covid-19 y pueden provocar una escalada en los contagios en el país, cuyo sistema sanitario no da abasto para atender a los casos confirmados.

Además de mostrar nuevamente la vulnerabilidad del territorio salvadoreño a los fenómenos del clima, Amanda obligó a las autoridades a dividir sus esfuerzos en la atención al Covid-19 y a la emergencia por las lluvias, que solo en la capital destruyó 50 viviendas y obligó a albergar a 4 mil personas.

Confronta Bukele al Congreso

El mandatario salvadoreño advirtió este domingo a los órganos Legislativo y Judicial con utilizar sus fondos para atender la emergencia de la Covid-19 y los estragos de la tormenta tropical Amanda ante un, a su juicio, bloqueo por parte de los diputados.

Bukele además dijo que no reconocería cualquier decreto que intente revertir esta acción, en caso de no recibir el dinero gestionado con bancos internacionales.

"Tenemos dos emergencias nacionales, quieran o no quieran, es la realidad y ante la realidad no hay sentencia de la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema) que valga, no hay decreto de los diputados que valga", dijo el mandatario en una conferencia de prensa en un sitio cercano a la populosa comunidad Nuevo Israel, en San Salvador.

Bukele, quien este 1 de junio cumple un año al frente del Ejecutivo, dijo que "si tenemos que suspender los pagos a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, pues lo vamos a suspender para poder dirigir ese dinero al pueblo".

"Que no digan que no se puede, que lo intenten", apuntó Bukele y aseguró que "sus decretos serán de nulidad absoluta".

El Congreso de El Salvador autorizó al Gobierno la gestión de 3.000 millones de dólares para atender la pandemia de la Covid-19, de los que ya solicitó la ratificación de 389 millones de dólares.

Bukele acusa a la Corte Suprema y a la Asamblea Legislativa de supuestamente retirarle facultades para afrontar la pandemia del nuevo coronavirus.

Estas declaraciones, que caldean aún más la complicada relación entre órganos de Estado, se dieron en una conferencia en la que el presidente salvadoreño se comprometió a reconstruir 50 casas dañadas por las lluvias de la madrugada de este domingo.

"Quiero anunciarle a cada una de esas 50 familias que recibirán una inversión de 10.000 dólares para recuperar su vivienda", anunció Bukele.

La depresión tropical Amanda dejó a su paso por El Salvador al menos 14 personas fallecidas, 4 desaparecidos, miles de refugiados y 900 viviendas dañadas.

Esta emergencia se da en medio de la pandemia por la Covid-19 que ya ha sobrepasado la capacidad del sistema sanitario salvadoreño para atender a los pacientes con 2.517 casos positivos y que se ha cobrado la vida de 46 personas.