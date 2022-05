Brasileño gana récord Guinness por trabajar en la misma empresa textil durante 84 años

BRASIL.- Walter Orthmann, un hombre de 100 años de edad, fue homenajeado el mes pasado por la organización Guinness World Record, pues logró la carrera más larga trabajando en la misma empresa textil.

Cuando tenía 15 años tuvo que abandonar la escuela para apoyar a su familia en Brusque, Santa Catarina. “En 1938 se esperaba que los niños trabajaran para mantener a la familia” dijo Orthmann. Además, él era el mayor de cinco hermanos.

Junto con su madre solicitó trabajo y fue contratado como asistente de envío por su fluidez en el idioma alemán en la ahora conocida empresa Reneaux View el 17 de enero de 1938. Más tarde fue ascendido como vendedor y finalmente se convirtió en gerente de ventas.

Aunque podría haberse jubilado desde hace décadas, su compromiso y rutina lo han mantenido firme y estable en su trabajo. Ha logrado adaptarse a los que cambios que ha traído la tecnología. Su consejo para cualquiera que quiera tener una vida profesional duradera es hacer lo que uno ama y alejarse de la comida chatarra.



No puedes hacer cualquier trabajo simplemente para decir que estás trabajando. Eso no funciona. No vas a poder soportarlo.