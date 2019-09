Bolsonaro quiere hablar de incendio ante la ONU

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- El presidente Jair Bolsonaro dijo el lunes que estaba ansioso de hablar sobre los incendios en la Amazonía en la Asamblea General de la ONU en septiembre, luego de que el asunto parece estar socavando el apoyo al mandatario en Brasil.

Ante los reporteros en Brasilia, el mandatario señaló que quiere hablar “con patriotismo” sobre la Amazonía, una región que aseveró fue ignorada por los gobiernos anteriores.

“No aceptaré limosnas de ningún país del mundo bajo el pretexto de preservar la Amazonía cuando está siendo dividida en parcelas y vendida”, afirmó el presidente de extrema derecha.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sugirió la semana pasada sostener una reunión para abordar de manera específica los incendios que han arrasado una parte de la selva brasileña.

No obstante, Bolsonaro no asistirá a una reunión de países de la cuenca amazónica programada para el viernes en Colombia. Otavio Rego Barros, portavoz del gobierno brasileño, dijo el lunes que el mandatario no puede acudir porque lo van a operar de una hernia. Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen durante su campaña por la presidencia.

La Amazonía brasileña registró 30 mil 901 incendios en agosto, la mayor cantidad para ese mes desde 2010, de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del país.

Los números han provocado críticas internacionales por la forma en que el gobierno aborda los temas ambientales y su agenda pro empresarial, y parecen estar afectando la popularidad de Bolsonaro en Brasil.

Según un reporte del lunes de la encuestadora Datafolha, 38% de los brasileños desaprueban las acciones del gobierno _el número más elevado desde que el mandatario ascendió al puesto el 1 de enero_ y sólo 29% de la población lo respalda.

Datafolha entrevistó a 2 mil 878 personas entre el 29 y 30 de agosto. El sondeo tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales.

Los ministros de medio ambiente, agricultura y defensa viajaron el lunes a Belem, en el estado amazónico de Pará, para hablar sobre los incendios en la zona.

En un comunicado difundido el lunes, Amnistía Internacional dijo que las autoridades tienen que investigar y procesar a los responsables de los incendios ilegales, “porque de lo contrario la situación inevitablemente empeorará” durante el resto del gobierno de Bolsonaro.