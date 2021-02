Bolsonaro critica el bloqueo de Facebook y defiende el cierre de algunos periódicos

- Enviei hoje PLP para disciplinar o ICMS dos combustíveis. Visamos a regulamentação do art. 4º da Emenda Constitucional 33/2001.



- Caso aprovado, o ICMS vai incidir uma única vez no litro de cada combustível. A alíquota única será definida pelos Governadores, por meio do CONFAZ pic.twitter.com/FMiDo3w0H0