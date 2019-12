Bolsonaro crítica a Fiscalía por investigación contra su hijo

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, crítico este sábado lo que calificó de un "abuso" de la Fiscalía a la hora de conducir la investigación contra su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, en un caso por malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales.



"El proceso está bajo secreto judicial. ¿Quién juzga? ¿El Ministerio Público o el juez? Los tipos (los fiscales de Río de Janeiro) filtran y juzgan. Paciencia. ¿Cuál es su intención? Un alboroto enorme", dijo el mandatario en un encuentro con periodistas en el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia.



El gobernante, que el próximo 1 de enero completará un año en el poder, también se preguntó ante los informadores locales si esas filtraciones buscan "desgastar" a su familia y al Gobierno.



"¿Quién está feliz con esa exposición absurda en los medios de comunicación? Alguien está feliz con eso. Si no tengo la cabeza en su sitio, enloquezco. Que lleven el caso de acuerdo con la alegación que está allí", manifestó, para después añadir que el trabajo del Ministerio Público "está siendo un abuso" y que él lo siente así.



La investigación se refiere a supuestas maniobras ilegales de Flavio Bolsonaro, en su etapa como diputado regional de Río de Janeiro, para el desvío de fondos públicos y su posterior blanqueo por medio de la compra de inmuebles y en una tienda de chocolates de la que es socio, según el Ministerio Público.



Un informe de la Fiscalía filtrado por medios locales acusa a Flavio Bolsonaro de comandar una red corrupta dentro de su gabinete en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro que movió irregularmente cerca de 2,3 millones de reales (unos 565.000 dólares).



El miércoles, la Fiscalía brasileña registró diversos inmuebles de varios exasesores de Flavio Bolsonaro, elegido senador el año pasado, entre ellos los de parientes de Ana Cristina Valle, exesposa del gobernante Jair Bolsonaro, este último no es investigado en el caso.



El mandatario fue cuestionado días atrás sobre este asunto y ante tanta insistencia respondió a uno de los periodistas en los siguientes términos: "Usted tiene una cara de homosexual terrible y por eso yo no le acuso de ser homosexual. Aunque no es un delito ser homosexual".



Este sábado, Bolsonaro admitió que "se equivocó" y que no debería "haber dicho" eso, aunque no se disculpó explícitamente por unas declaraciones que fueron condenadas por asociaciones de prensa.



"Es mi manera de ser, es imposible cambiar. Es la forma de hablar que tengo. No lo veo ofensivo", agregó.



FIRMAS PARA SU NUEVO PARTIDO Y PRIORIDAD PARA 2020



Bolsonaro, que acaba de abandonar el Partido Social Liberal (PSL), que en 2018 usó como plataforma para llegar al poder, y pretende fundar su propia formación conservadora, bautizada como Alianza por Brasil (APB), reconoció que tendrá muy difícil participar en las elecciones municipales de 2020.



"Las posibilidades son de un 1 %. No tengo obsesión por formar el partido", garantizó.



Para constituirse como partido político oficial, APB deberá presentar ante la justicia electoral un mínimo de 500.000 firmas de personas que la apoyan, aunque si quiere participar en las municipales las tendrá que recopilar antes de marzo próximo, que marca el plazo para la presentación de candidatos.



Por otro lado, comentó que la prioridad de su Gobierno el año que viene continuará siendo la economía, que seguirá comandada por el ministro Paulo Guedes, así como "facilitar la vida para aquellos que quieren emprender".



FELIZ NAVIDAD "AUNQUE SEA SIN CARNE" PARA ALGUNOS



El jefe de Estado aprovechó además para desear una feliz Navidad a los brasileños, "aunque sean sin carne para algunas personas", en alusión a la disparada de precios del producto en las últimas semanas.



Según él, a pesar de la falta de carne en algunos platos durante estas fiestas, Brasil sigue siendo "libre" y en una situación económica mejor que la de otros países y citó a Venezuela, donde "ni el perro tiene para comer".



"Otros países, que no tomaran las debidas providencias, las medidas en la hora adecuada, hoy en día no tienen ni huevos. Ni el perro tiene para comer en Venezuela", expresó.



"Estamos cambiando. Hay efecto colateral. Como tengo dicho, la reforma de las pensiones es una quimioterapia, no es fácil para mucha gente ver aumentado su tiempo de servicio, una pensión menor, pero si no hacemos eso, Brasil quebraría", sentenció.